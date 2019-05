Szülői nyílt nap a Montessori-iskolában

Barátságos környezetben működő intézményben zajlik az élet: szülők jönnek-mennek a tulajdonos és igazgató, Nagy Beáta szobájában. Foglalkozása végeztével ebédelni megy az összevontan működő első és második osztály, a felsősök, az ötödik és hatodik osztályba járók pedig elém jönnek, mikor megyek már megnézni az ő birodal­mukat.

A Montessori-iskolában – hiszen itt járunk –, ahogyan az állami iskolákban is, a Nemzeti alaptanterv tartalmának megfelelő tudásanyagot közvetítik a tanulóiknak, de sajátos módon, és az egyéni fejlődésütemet figyelembe véve. Az itt kapott bizonyítvány az állami iskolák által kiállított igazolással egyenértékű. Az intézmény pedagógusai a hagyományos pedagógusképzésben szerzett diploma után tanfolyamon sajátítják el az ebben a formában szükséges szemléletet.

A Montessori Máriáról elnevezett nevelési-oktatási módszer igyekszik kerülni a felesleges stresszt, nincs váratlan számonkérés, és mindig lehetőséget kap a gyermek arra, hogy javíthasson, ha elégedetlen a teljesítményével. Annak azonosítására törekszik a pedagógus, amit a diák tud, és segítségére van a gyermeknek abban, hogy megtanulhassa, ami fontos. A képesség és a teljesítmény mellett a kreativitás, az önállóság, a hozzáállás és a szorgalom is nyom a latba az értékelésnél. Élményszerűen folyik az oktatás, azaz ami tudnivalót csak lehetséges, jól kifejlesztett eszközök segítségével, tapasztalati úton közvetíti. Az elvonatkoztatásra való képesség a cselekvés során alakul ki, ezt meg is fogalmazza a módszer megalapítója, Maria Montessori múlt században élt olasz orvos: amit a kéz megtanul, az elme nem felejti.

A pedagógus szerepe az, hogy hozzásegítse a gyermeket a világ megismeréséhez. Kertpedagógiája révén nagyon komplex hatást gyakorol a tanítványaira: kertészkednek, óvják környezetüket, együtt munkálkodnak, feltöltődnek, játszanak, a jó csapatmunka közösségépítő hatását élvezik. A termekben a gyermekek szabadon mozoghatnak, használhatnak eszközöket, a többiek zavarása nélkül beszélhetnek.

Mindezt az igazgatónőtől tudom meg, de szót váltok nyolc-tíz szülővel is, akik kiemelik, hogy gyermekeik szívesen jönnek iskolába, bár nincs otthoni feladat, de mégis kedvvel gyakorolnak otthon is, saját érdeklődés nyomán, egyéni indíttatásból. Érzékelik, hogy gyermekeik egyedi személyisége respektálva és fejlesztve van, magabiztosnak, önállónak, kreatívnak, segítőkésznek látják őket. Itt sem lesz mindenki „csupa kitűnő”, de stressz, kudarc és idegeskedés nélkül zajlik a fejlődés. A működéshez szükséges anyagi bázist az állami fejkvóta és a szülői támogatás képezi.

A Bandi Cica Játékpedagógiai Alapítvány 13 éve jött létre Zalaegerszegen. Kezdetben bölcsődés-, majd óvodáskorú gyerekekkel foglalkozva, szülői igényt kielégítve alakították ki két évvel ezelőtt az iskolai oktatást és nevelést is. Az alapítvány két óvodás csoportjába 40 gyermek jár, iskolájában 25 gyermek tanul, a tantestület 16 fős. Valamennyien rendelkeznek pedagógusdiplomával és a megfelelő szemlélettel.

Kis időt töltök az első–második osztályosok termében. Kellemes tónusban beszélgetve játszanak, ki párosával, ki hármasban, remek fejlesztő hatású játékokkal. Egy kisfiú és egy kislány arab és római számokat tartalmazó, figurákkal is azonosítható memóriakártyákat párosít, engem is hívnak, szálljak be, kedvesen biztatnak, amikor húzódozom, hiszen mindenki tudja, hogy a gyerekek ebben verhetetlenek. Három fiú matematikai alapműveletekre épülő társasjátékkal játszik, négy másik gyermek egy kellemes kuckóban szerepjátékot is belevisz az érdekes fejlesztő­játékba.

A hatodikosoknál maguk készítette társasjátékot látok, amelyen Arany Toldijának legfontosabb eseményeit jelenítették meg kivágott képek segítségével. Az ötödikesek szerint a legérdekesebb eszköz számukra az a több évezredet megjelenítő, feltekerhető idősáv, amit tanáruk kék anyagra vitt fel, ők pedig rárakhatják az épp tanult eseményekre emlékeztető képeket, így érzékelve a történelmi időtávlatokat. Bemegyek még a két felsős osztály boldogságórájára, ahol ki-ki beszámolhat saját aktuális hangulati, érzelmi állapotáról, élő zene mellett énekelhet, szerepjátékot játszhat, csoportos együttműködést, egyéni kreativitást bontakoztathat ki. A foglalkozás végén írásos üzenetet készíthetnek egymásnak, amely mindenkinél így kezdődik: „Jobb veled a világ, mert…” – azaz be kell fejezni a megkezdett mondatot, s aztán átadni annak az üzenetet, akinek szól.

Én is kaptam ilyen lapocskát, azt írtam rá: „Jobb veletek a világ, mert öröm ennyi segítőkész és barátságos gyermekkel találkozni.”