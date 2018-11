Sziasztok, én meghalok – Bemutatták a Látlelet egy kórházról – Tétényi 1956 című dokumentumfilmet

A 16 éves Magyar Katalint 1956. november 7-én a Terézvárosban megölte egy szovjet géppuskasorozat. Az önkéntesként mentőző lány egy 12 éves sebesült kisfiút látott el éppen.

A fenti dráma részletei is kibontakoznak a Látlelet egy kórházról – Tétényi 1956 című dokumentumfilmből, amit zárt körben vetítettek a minap Zalaegerszegen, a MOGIM népfőiskolai rendezvényén.

A filmet a zalai kötődésű Kinyó Ferenczy Tamás rendező, operatőr, producer készítette, nemrég elhunyt történész-forgatókönyvíró édesanyjával, Ferenczy Erikával közösen. (Az ’56 vidéki arcát feltáró munkásságukról október 22-ei számunkban közöltünk cikket.)

A Látlelet egy kórházról mind témájában, mind sorsában egyedi. A Tétényi úti kórház (ma Szent Imre Egyetemi Oktatókórház) ’56 októberében szinte hadikórházzá vált, a Péterfy után talán ide hozták a legtöbb sebesültet. Összesen majd ezer sérült kapott itt valamilyen ellátást, ám a kórház ezen missziója mind­eddig feltáratlan maradt.

A témának nekiveselkedő Kinyó Ferenczy Tamás és Ferenczy Erika egyszer csak unikális adalékot kapott a munkához. Az alkotók ugyanis – filmtörténészi közreműködéssel – ráakadtak egy páratlan értékű archív forrásra, amit Washingtonban őriztek. Magyar híradós operatőrök korabeli felvételeiről van szó, amit anno kimenekítettek az országból. A tekercsen a forradalom sebesültjeit ápoló Tétényi hétköznapjai elevenednek meg. Az orvosok, ápolók soraiban felbukkannak az ott dolgozó tizenéves önkéntesek is, akik eredetileg csak vért adni mentek a kórházba, a Képző- és Iparművészeti Gimnázium közeli kollégiumából.

A főként harmadik osztályos, 16-17 éves lányok és fiúk véradás közben értesültek róla, hogy a kórház ápolóhiánnyal küzd, sok dolgozójuk nem tudott bejönni munkahelyére. Megkérdezték tőlük, maradnának-e… Számosan mondtak igent. Pálóczy József igazgatóhelyettes-főorvos, akit aztán a munkástanács elnökének is megválasztottak, és az eredetileg református diakonissza Ella főnővér pillanatok alatt bevonta őket a munkába. Evvel kezdetét vette életük egy olyan szakasza, amit aztán évtizedekre eltemettek magukban. Hatvan évvel később, e filmben azonban gejzírként bukkan felszínre a múlt.

A fiatalok művésszé váltak, a filmben Csikai Márta és Szathmáry Gyöngyi szobrász, Horváth Mária, Tordai Éva és Kormos Gabriella festő, Faltis Róbert grafikus és Mihály Árpád tájépítész idézi meg a történelmi napokat. Csikai Márta neve különösen ismerősen csenghet Zalaegerszegen, hiszen ő az alkotója a Liszt-iskola előtt 1979-ben felállított nagyszerű Táncoló lány című szobornak.

– A téma fehér foltnak számít ’56 feldolgozásában, néhány éve még senki nem tudott erről az archív filmanyagról – tér a részletekre Kinyó Ferenczy Tamás. – A téma a semmiből keletkezett, pusztán történészi kutatásokból nem juthattunk volna a nyomára. Adatokat persze ismertünk, hány sebesültet ápoltak, kikből verbuválódott az önkéntes csapat, de ez önmagában még nem ragadta meg a drámát. Édesanyám sokszálú kutatásaiból állt össze a történet, amit a megszólalók személyes történelme hitelesít.

Mégpedig drámai módon. Óvatosan kiejtett, súlyos szavakkal idézik fel a temérdek sebesültet, akik közül néhány szinte személyes ismerősünkké válik a film közben. Jönnek a történetek: egyikük egy toroklövés operációjához ugrott be műtőssegédnek, másikuk a vért mosta fel szüntelenül a folyosókon, vagy őrséget adott a kapunál.

Bekerült a kórházba egy négyéves kislány, az anyja ott halt meg mellette, amikor a lakásukat találat érte. Kifogytak az altatószerből, a kislány roncsolódott karját helyi érzéstelenítésben kellett levágni. Opitz Klára önkéntes ott ült mellette, fogta az ép kezét és végig mesélt neki a műtét alatt. Csak utána rohant ki a folyosóra zokogni.

A megszólalók közt szerepel Ágh István költő is, aki az október 25-ei Kossuth téri sortűzben sebesült meg. A Tétényibe vitték, ám a zsúfoltság miatt csak a szülészet folyosóján tudtak számára helyet szorítani. Nem egyedüli férfiként került oda. Gyakori volt, hogy a harcokban lőtt sebet kapó sérülteket „né”-vel megtoldott „asszonynéven” helyezték el a szülészeten, így védve őket az azonosítástól. Hiszen a lövés a harcokban való részvételt bizonyította, a Belügy később szinte vadászott az ilyen esetekre a kórházi betegfelvételi naplókban, hogy a koncepciós perekhez alanyokat találjon.

Többen mesélik, hogy szinte önkívületben tették a dolgukat. Fel sem tűnt, hogy napok óta nem ettek, nem aludtak. A viaszsárga betegek jajgatása, a gyereküket kereső szülők páni félelme, a 27 sérüléssel behozott 18 éves kiskatona tekintete életre szóló nyomokat hagyott lelkükben. Legtöbben itt láttak először halottat.

Köztük egyik társuk, Magyar Katalin holttestét. A 16 éves mosonmagyaróvári lány a sebesültszállításban segédkezett, a teherautókból átalakított mentőkben. November 7-én a Liszt Ferenc tér sarkára indultak egy sebesült fiúért. Már betették az autóba, amikor valahonnan – háztetőről? tankból? – sorozat érte őket. A kisfiú fejlövést kapott, Katit is eltalálták, de még megpróbált a kapualjba kúszni. Újabb találat érte, s ekkor így szólt a többiekhez: Sziasztok, én meghalok…

Társai sokáig keresték a hullakamrában a holtában is szép lányt, míg meglelték. Mint mondják, rengeteg volt ott a fiatal. Katit, egy lepedővel letakarva, fejére fehér kendőt kötve, a kórház udvarán temették el. Csak később kerülhetett végső nyughelyére. Édesapját lánya ellenforradalmi magatartása miatt lecsukták, Kati fotója pedig nem kerülhetett fel az érettségiző osztály tablójára.

A Tétényi úti kórházból november végén bocsátották haza az önkénteseket. Közülük több nehezen találta helyét a világban, a felkavaró, heroikus napok után. Rajzaikban, szobraikban ott feszülnek az átéltek, de környezetüknek alig beszéltek róla. Egészen mostanáig.

A film különleges dramaturgiát használ. A múltidéző egykori önkéntesek ugyanis nem tudtak az archív filmrészletekről, ott, a találkozón szembesültek a filmkockákon megelevenedő egykori önmagukkal – halljuk Kinyó Ferenczy Tamástól. Az emlékek elementáris erővel fakadtak fel a képsorok nyomán, az arcokra kiülő érzelmek minden szónál beszédesebbek.

– Ilyen mély pszichikai reakciók megragadására ritkán nyílik módunk, ez adja a dokumentumfilmünk egyik sajátos értékét – folytatja a rendező. – A film fokozatosan telik meg személyes sorsokkal. Az újra és újra felbukkanó, kezdetben még talán átlagosnak, érdektelennek tűnő archív snittek a megszólalók vallomásai nyomán átértékelődnek, életté válnak. Hiszen a történelmi hitelesség mellett a személyes sorsok adják ’56 lényegét. A kockákon megragadott tekintetek többet mondanak száz romos utcaképnél. Az archív filmről még nem sikerült megállapítani, hogy ki forgatta, kutatjuk. Amikor elkészült, azonnal az amerikai nagykövetségre vitték, onnan került ki az USA-ba. Azért titkosították, mert a felismerhető személyekre biztosan halálos ítélet várt volna, ha szovjet kézbe kerül a tekercs.

De miért is kellett ezt a megrázó dokumentumfilmet zárt körben vetíteni? Erre is választ kapunk.

Az alkotók – számos társukkal egyetemben – a Terror Háza ’56-os emlékbizottsága által kiírt Zsigmond Vilmos-pályázaton nyertek támogatást a dokumentumfilm elkészítéséhez, a forradalom 60. évfordulója apropóján. Utólag derült ki, hogy szerződésükre csak akkor kerülhet pecsét, ha aláírnak egy nyilatkozatot, mely szerint a tervezett film kizárólag oktatási céllal, zárt körben lesz vetíthető, szélesebb nyilvánosság (mozi, televízió) elé nem kerülhet. A hír hideg zuhanyként érte őket, ilyesmiről addig szó sem esett. Mentve a filmet, az addigi sok munkát, szorult helyzetükben aláírták a nyilatkozatot, remélve, hogy csak valamilyen félreértés, adminisztratív, jogi akadály állhat a háttérben, amit hamarosan tisztáznak az illetékesek. Azonban eltelt két év, s bár Kinyó Ferenczy Tamás minden lehetséges módon szorgalmazta, hogy „szabadítsák ki a dobozból” a filmet, semmilyen konkrét lépés nem történt.

– Számunkra is érthetetlen, hogy a Zsigmond-pályázatra készült filmeket miért zárták kalodába, vagy ha történt is annak idején valamiféle malőr, azt miért nem sikerül azóta sem orvosolni – folytatja a rendező. – Édesanyám egészsége ebben a küzdelemben roppant meg végleg, ez lett a mi végzetünk. Szimbolikus, hogy utolsó óráit éppen abban a kórházban töltötte, ahol a filmet forgattuk. Ott halt meg a Tétényiben, azon az emeleten, ahol az archív film is játszódott. Becsületbeli üggyé vált számomra, hogy kivívjam közös filmünknek a teljes nyilvánosságot. Nemcsak az ő emléke miatt, hanem mert közpénzből készült, így felelősséggel tartozom a szélesebb nyilvánosságnak is. Ha meghívnak, szívesen bemutatom bárhol, mint ahogy néha a saját lakásunkban is zajlanak vetítések. A szabad forgalmazás mellett más terveim is vannak, szeretném, ha játékfilm formájában is megelevenedhetne a történet. Pályáztam is ez ügyben a Film­alaphoz.