Szeretet, nyugalom, vidámság: ezt üzenik Süle Györgyi munkái

Látványos és izgalmas arcokat készít kerámiából a nagykanizsai Süle Györgyi. Habár első pillantásra úgy látszik, a 34 kerámiaarc egyforma, a másodikra világossá válik, hogy mindegyik külön egyéniség.

Egyediségük a színek és a díszítőelemek, motívumok különbözőségéből is fakad.

– Általános iskolában nagyon szerettem rajzolni, képzőművészettel foglalkozni, de aztán kereskedelmi pályán haladtam tovább – idézte fel Süle Györgyi. – Azonban később is vonzódtam a kerámiákhoz, s körülbelül tíz évvel ezelőtt gondoltam egy merészet és jelentkeztem a Kendlimajori Művészeti Szabadiskola kerámiakurzusára, Bereczki-Kossack Katalinhoz, s ott ismerkedtem meg közelebbről ezzel a képzőművészeti ággal. Azóta is járok hozzá és nagyon sok szakmai tanáccsal lát el. Hogy miért éppen arcokat formázok meg? Ezt nem tudom megmagyarázni, mikor átgondoltam, hogy mit kellene csinálnom, akkor ez jutott eszembe. Talán azért, mert egy kerámiaszobornak általában nincs hely a szobában, de a falon mindig találunk olyan felületet, ahol egy ilyen alkotás elfér. S bármennyire is egyformának tűnnek ezek az arcok, nem azok, valamennyit kézzel formázom meg, nem használok hozzájuk sablont. Sokáig behunyt szemet készítettem nekik, mert nyitottat ábrázolni nem könnyű. De egyre többen mondták, hogy nyissák már ki végre a szemüket, s én hallgattam rájuk. Ezzel együtt azt gondolom, hogy egy csukott szemű hölgy lágyabb, bájosabb, ezért szívesebben alkotok ennek szellemében. Amikor egynek-egynek nekiállok, még nem tudom, mi lesz belőle, csak arról van elképzelésem, hogy mivel szeretném díszíteni; virággal esetleg, vagy valamilyen karakteresebb, szögletesebb motívummal. Az pedig, hogy mi lesz a neve, csak a végére derül ki. A kiállításon látható például az inka hercegnő című alkotásom, mert rá hasonlít – azonban ezeket a neveket csak magamnak adom, mert szeretném, ha mindenki mást látna benne, azt, amit ő szeretne.

Süle Györgyi jelezte: azt reméli, hogy akik ránéznek az alkotásaira, azok a látványtól, a benyomásoktól jól érzik magukat.

– Szeretet, vidámság, nyugalom – szándékaim szerint ezt üzenik kerámiáim, mert úgy érzem, ezekre manapság nagy szükség van – mondta az alkotó.

Az Arcaim című kiállítás november 30-ig látható a Hevesi Sándor Művelődési Központ színházi előcsarnokában.

