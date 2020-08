Szerényebb körülmények között, de megtartották a falunapot Zalacsében

Bár a korábbi években is elsősorban a helyiekről és a helyieknek szólt a zalacsébi falunapi programsorozat, a koronavírus-járvány miatt idén még inkább érvényesült e szemlélet. Erről is beszélt a háromnapos hétvégi rendezvény megnyitóján Erdei Csaba polgármester.

Pedig eredetileg nagyobb szabású terveket dédelgettek, hiszen az idei falunap immár a 25. ünnepe volt a községnek. Erdei Csaba úgy fogalmazott: azok a helyi fiatalok, akik 1996-ban, a település első írásos említésének 750. évfordulóján megszervezték az első zalacsébi falunapot, új fejezetet nyitottak a község történelemkönyvében. Az akkori avatókkal, egyedi műsorszámokkal, hazai bemutatókkal színesített program azóta is követendő példa, amelyhez mindig is igyekeztek igazodni. Ezt gátolja most a koronavírus-járvány okozta helyzet, ami azt is jelenti, hogy elmarad a felújított sportöltöző ünnepélyes átadása, s az ugyancsak felújított művelődési házat sem tudták úgy élettel megtölteni idén, ahogy szerették volna. Az elmúlt három nap alatt azonban így is számos programot, bemutatót tekinthettek meg az érdeklődők.

A helyi hagyományok egy részének továbbvitelére azért maradt lehetőség. Szombat délután külön köszöntötték az elmúlt év során világra jött zalacsébi újszülötteket (s azok szüleit, nagyszüleit), illetve a település 18. életévét betöltött polgárait. Előbbiek hárman, utóbbiak ketten voltak. Szintén a szombati ünnepélyes megnyitó keretében jelentette be Erdei Csaba, hogy a községi önkormányzat az elmúlt időszakban mutatott helytállásáért a Zalacsébért díj második fokozatában részesíti Varga Beáta Jolán falugondnokot és a helyi háziorvos mellett ápolóként dolgozó Horváthné Tóth Tünde Katalint, s ugyanezt a kitüntetést vehette át kulturális és közösségszervező munkája elismeréseként Tóth Ádám is.