Szép sikerekkel tértek haza a kanizsai vegyes kar tagjai

Nyugodtan mondható, zenetörténeti bravúrt vitt véghez – nagykanizsai vonatkozásban mindenképpen – a dél-zalai város vegyes kara, amely az Olaszországban, a Garda-tó partján rendezett nemzetközi kórusversenyről két aranydiplomával és egy kategóriagyőzelemmel tért haza.

Cseke Józseftől, Nagykanizsa Város Vegyeskarának karnagyától megtudtuk: a csapat ezt megelőzően 2017 októberében vett részt utoljára a Riva del Garda-i megmérettetésen.

Akkor is – akárcsak most – az amatőr nagy vegyes karok és az egyházi zeneművek számára fenntartott kategóriákban indultak, és két aranydiplomával (1-es fokozat) térhettek haza. Most az előbbi kategóriában arany 3-as szintű diplomát kaptak (az értékelés 1-től 10-ig terjed), amivel meg is nyerték az amatőr nagy vegyes karoknak meghirdetett kategóriát. Az egyházzenei mű­vek kategóriában is sikerült előbbre lépniük a két évvel ezelőtti eredményhez képest: arany 2-es diplomát kaptak. Kategóriagyőztesként pedig in­dulhattak a fődíjért, a nagydíjas versenyen nyolc kórus szerepelt, valamennyi kategória győztesei.

– Ebben a mezőnyben nagyon tisztességesen helytálltunk, főleg, hogy két nap alatt három versenyhelyzetben találta magát az énekkar

– szögezte le Cseke József. – A célunk az volt, hogy megőrizzük az arany 1-es fokozatot, illetve ha lehet, lépjünk feljebb. Nos, ez sikerült, az pedig hab volt a tortán, hogy kategóriagyőztesek is lettünk. Az én tudásom szerint nagykanizsai vegyes kar még soha nem ért el ilyen eredményt.

A nagykanizsai csapat a két kategóriában és a nagydíjas versenyben több zeneművel lépett a közönség elé. Költőnk, Vörösmarty Mihály szavaival élve: „Ez jó mulatság, férfi munka volt!” – a vegyes kar tagjait most mégsem az édes semmittevés várja. November 16-án Szombathelyen szerepelnek a Szent Márton-hetet záró kórustalálkozón, december 21–22-én pedig a nagy­kanizsai Felsőtemplomban, il­letve a kiskanizsai templomban adnak hagyományos karácsonyi koncertet, továbbá fellépnek a város újévi hangversenyén. Reményeik szerint még az idén megjelenik új hangzóanyaguk is.