Szakter Judit kiállítása az egerszegi Sóbarlangban

Szakter Judit, Lakhegyről in­duló festő néhány éve szinte évente mutatta meg képeit a nagyközönségnek.

Négy évvel ezelőtt, 2016-ban először Andráshidán, az Öveges József Általános Iskolában, majd kétszer az egerszegi Mimosa Lounge kiállítási terében rendezett alkotásaiból tárlatot, de később bemutatkozott az egervári várkastélyban is. (Lapunk 2016 februárjában, még az első tárlat előtt írt róla.) Akkoriban képein karakteresen harcos világlátás, ugyanakkor sajátos vívódás jelent meg, s az ebbéli gondolkodási ívek lenyomatai voltak láthatók, de fontos volt számára az ember és a természet összhangjának megmutatása is.

Az idén január 10-től, Zalaegerszegen, az Eötvös utcai Sóbarlang Egészségközpontban nyílik tárlata, „A fantázia és az illúzió határán” címmel. Az újabb kollekcióról a következőket mondja: – Közel két éve nem volt kiállításom, ami természetesen nem azt jelenti, hogy a háttérben ne tevékenykedtem volna. Az elmúlt időszakban is igyekeztem folyamatosan fejleszteni festészeti tudásomat, technikámat, közben változott az anyagfelhasználásom is, mindennek az eredményeit most a nagyközönség is megtekintheti. A kiállítás részét képezi az a néhány, merőben új, 3D technológián alapuló realisztikus képem is, amelyet eddig még senki nem láthatott. A portrék mellett csendéletek is falra kerülnek a Sóbarlangban.

A kiállítás a Sóbarlang nyitvatartási idejében, a január 10-én 17 órakor tartandó kiállításmegnyitó után 2020. január végéig lesz majd látható.