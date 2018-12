Szabó Erika – A költő pozitív életszemlélete

Szabó Erika költőnő 40 tavasz – 40 tél címmel jelentette meg legújabb, harmadik verseskötetét, mellyel szeretne lendületet adni olvasóinak.

A zalaegerszegi születésű Szabó Erika pedagógusként kilenc éven keresztül Gelsén tanított. Régóta foglalkozik versírással, 2009-ben lépett először a nyilvánosság elé, s egy évvel később Pillangószárnyak címmel jelent meg első könyve, ritmikus szabadversekkel és szonettekkel. Majd némi szünetet követően 2016-ban Időkerék címmel újabb kötettel jelentkezett. Szabó Erika büszke arra, hogy a nemzetközi Szárnypróbálgatók alkotói pályázaton több díjat is átvehetett, három évvel ezelőtt például első lett, mely után a Faludy György Irodalmi Műhely a tagjai közé választotta. Az elismerés mellett rendszeresen publikálhat a szervezet által kiadott Föveny című országos irodalmi folyóiratban is. Emellett 19 antológiában szerepelt a költeményeivel.

– A mostani egy korkötet, hiszen ebben az évben lettem 40 éves, ezért egyfajta válogatással készültem – mondta a költőnő. – Az előző két kötetem borítóját is művészek tervezték, ezt a jó gyakorlatot most is folytattam. A fővárosi születésű, de Kapolcson tanító Püspök Anita festőművész képei díszítik a lapokat. Barátságot ápolunk, és a munkát folytatjuk, a terveinkben szerepel egy olyan interaktív kiállítás megszervezése, ahol a festményeket versek kísérik.

Szabó Erika azonban még jelenlegi kötetére koncentrál. Elmondta: volt némi holt időszak a költészetében, ám ez egyik pillanatról a másikra elmúlt, s szinte tódultak a gondolatok, melyeket azonnal papírra vetett. Olykor munkahelyen, máskor az utcán vagy épp buszmegállóban kapott ihletet. Sőt nagyon gyakran egy beszélgetésből kiemelt mondat lendíti tovább, s azt fűzi össze a következővel, majd verssé formálódik.

– A témákat tekintve mostanában egyre inkább az ember felé fordulok, a hétköznapi problémáik helyett a pozitívumok hangsúlyozására koncentrálok – folytatta. – Eléggé negatív a társadalom, sokan kilátástalannak látják az életüket, szükségük van a hitre és a bátorításra. Ezért létrehoztam Pillangószárnyak néven egy alkotói oldalt a népszerű internetes közösségi oldalon, ahová az alkotásaim kerülnek fel. Ezen a felületen talált rám, illetve egy örökbefogadásról szóló versemre az országos nevelői és szülői hálózat. A szervezettel közös munkába kezdtünk: országos kampányhoz videóklipet forgattunk, amely hamarosan a televízió képernyőjére kerül.

