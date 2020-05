Sülyi Péter a Hétrétország idei rendhagyó programjáról

A nyári kulturális fesztiválok közül a Pünkösdi együttlét elmarad, a Hétrétországot azonban várhatóan ez évben is meg tudják rendezni az Őrségben. Augusztus 15-től bő egy héten át várják speciális programokkal az érdeklődőket.

Minderről Sülyi Péter fesztiváligazgató, a programokat szervező Őri Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt lapunknak.

Mint mondotta, a 25 éven át sikeresen működő Virágzás Napjai helyébe lépett Pünkösdi együttléttel a koronavírus járvány megjelenése miatt idén eleve nem is számoltak, ám a Hétrétországgal kapcsolatos előkészületi-szervezési munkákat már korábban megkezdték.

Ennek adott újabb lendületet a kormány azon bejelentése, miszerint a tömegrendezvényekre szóló tilalom augusztus 15-vel lejár.

– A Hétrétországot mindig is az augusztus 20-i hétvége előtti időszakban szoktuk megrendezni, azaz e tekintetben nincs változás,

mindössze annyi, hogy ezúttal néhány nappal átcsúszunk az ünnep utánra – magyarázta Sülyi Péter. – Jelenleg azzal számolunk, hogy az idei Hétrétország augusztus 15. és 23. között fogadja a látogatóit, akik számára valószínűleg újdonságok egész sorával szolgálunk majd. Egyrészt azt tervezzük, hogy a nagyobb tömegeket vonzó programok helyett most még inkább a kisebb, intimebb hangulatú rendezvényekre fókuszálunk, így ez évben is biztosan lesz templomi koncertsorozatunk, de mellette arra is törekszünk, hogy a rendezvények többségét mindenképpen a szabad térbe, a zöld felületre vigyük ki. A másik fontos változás a programok idősávját érinti, szeretnénk minél több rendezvényünket az esti órák helyett a nappali időszakban megtartani.

Sülyi Péter még egy újdonságról számolt be. Miután ez évben számos környékbeli fesztivál elmarad, ezért a tematikájában hozzájuk közelálló rendezvények számára együttműködést ajánlottak, azaz a Hétrétország felajánlja, hogy egy-egy nap erejéig befogadja a köztiváljellegű programokat.

Ennek megfelelően 2020-ban a Szarvas József nevével fémjelzett Viszáki mulatságokat, a Kaláka együtteshez köthető magyarföldi Fatemplom fesztivált, a Mediawave-et, valamint a Kiscsőszi Pajtafesztivált is a Hétrétország keretében szervezik meg, s valószínűleg lesz egy kerékpáros programnapjuk is, de még további lehetséges partnerekkel is folyamatosan egyeztetnek.