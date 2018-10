Saját utat épített a begyűjtött kavicsokból – Beszélgetés Szényi Zoltánnal

Amikor egy tanítvány húsz év múltán festett kavicsot hoz ajándékba a művésztanár jubileumi kiállítására, az érintett elkönyvelheti, talán nem végezte rosszul a dolgát.

Szényi Zoltánnak jutott ki ez a gesztus a minap, amikor 70. születésnapja apropóján életmű-kiállítása nyílt Zalaegerszegen, a városi hangversenyteremben. Közkedvelt személyiség, kitűnt ez a megjelentek számából is. Egykori tanítványok, művésztársak, kollégák, hegyszomszédok szorongatták a kezét érezhető ragaszkodással, szeretettel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szényi Zoltán Sopronban született, eltéphetetlen szálak kötik a városhoz, aminek hangulata számos képét átitatja. Édesapja órásmester volt, ő pedig tízéves korától minden nyáron mellette inaskodott a parányi műhelyben. A gyerekkor emlékei máig ott rezegnek a képeken, hiszen legtöbb művén vizuális lenyomatot hagy az elfutó idő. Tudakoljuk, 70 évesen másként számolja-e a perceket, mint ifjan.

– Igen, máshogy telik az idő, nem is értem, hogy rohanhat ennyire – csóválja a fejét. – Épp erről beszélgettünk régi csoporttársaimmal, s megleltük az okát. Egy hétéves gyerek számára egy év az élete egyhetede, tehát hatalmas szakasz. A 70 évesnek meg? Egyhetvenede… Mi ez az egészhez képest? Amúgy is felgyorsult az egész világ, ránk férne már egy kis megnyugvás…

Ha visszaforgatjuk Szényi Zoltán képzeletbeli óráját, a hetvenes évek elején a pécsi tanárképzőn találjuk, rajz–földrajz szakon. Tanította is mindkét tárgyat 25 éven át az egerszegi Landorhegyi iskolában (anno Hamburger), ez az állás hozta feleségével együtt Zalába 1972-ben. Munkahelye támogatásával elvégezhette a Képzőművészeti Főiskola posztgraduális képzését is. A tanulás évei szintén felidéződnek mostani tárlatán, hiszen főiskolai stúdiumaiból is bemutat néhányat.

– Nem volt még ilyen kiállításom, ami gyakorlatilag az egész pályámat felöleli. Otthon nagy stócban, egymásra pakolva őrzöm a régi tanulmányaimat, s igen megörültem, hogy majd ötven év múltán épen találtam még a szénrajzokat is. Mindig szerettem a stúdiumokat, a mestereim azt hangoztatták, szép dolog az absztrakció, de először meg kellene tanulni rajzolni. Ehhez tartottam magam, s tanárként ugyanezt vártam el.

A kiállításra a hecc kedvéért 70 művet válogatott össze, végül 53-nak találtak helyet. Az akvarellek „szenvedték meg” a szelektálást, mivel úgy érzi, azt a munkásságát már többször módja volt bemutatni. Minden életszakaszból elénk tesz valamit, azokból a kísérletekből is, amelyek aztán nem váltak meghatározóvá palettáján.

– Mindenkit érnek hatások, vállalom ezeket a kitérőket. Az Izzó nyár című élénk színvilágú munkám például egyértelműen Bráda Tibor főiskolai tanárom hatása. Kár volna ezt tagadni, sokan voltunk ezzel így, emlékszünk, hogy abban az időben mennyi Kokas Ignác, Sváby Lajos született… Aztán eljön az idő, amikor az ember képes levetkőzni a mesterek hatását, és megszületik a saját form­a­nyelve.

Nála ez legkarakteresebben az „emlékező”, több idő- és jelentésréteget sűrítő, vegyes technikájú kompozíciókon, valamint a levegővel és fénnyel átitatott akvarelleken öltött formát. A kiállítás megnyitóján dr. Kostyál László művészettörténész a Víz mellett című akvarelljéről azt mondta, ahogy nézte a képet, a szeme előtt fodrozódni kezdett a víz, megmozdult a nád…

– Imádom a vizet, halak vagyok amúgy is. Sok akvarellem készül tóparti élmény nyomán, ez a technika különösen alkalmas a fénylő víztükör megragadására. Szeretem, ahogy a színek birtokba veszik a nedves papírt, ahogy a foltok egymásba olvadnak, kezemre áll ez a könnyed, gyors technika. A festék véletlenszerű játékot is produkál, de az már a festő tudatos döntése, hogy ezt meghagyja, vagy visszatörli.

Új munkáin előtérbe került az építkező, síkból kilépő, textillel, gyűrt papírokkal kombinált képalkotás. Előszeretettel használja fel édesapja régi órás emlékeit, de egy izgalmas felületű, időrágta farönk is megihleti.

– Az idő hálójában című új munkámhoz egy 15 évvel ezelőtt a kávási birtokon talált érdekes fadarab adott indíttatást. Benne van, hogy az idő mit művel a fával, de próbáltam tágabb értelmezéssel is felruházni az organikus és geometrikus elemek kontrasztjára építő objektet. A szögesdrót például ’56-ra utal, egész Sopron ezzel volt körbekerítve a határ közelsége miatt. Nyolcéves voltam a forradalom idején, mégis nagyon mély nyomokat hagytak bennem az akkori emlékek.

Például az, hogy véletlenül disszidált a családjuk… Novemberben, amikor bejöttek az oroszok, a nagy kavarodásban és ijedtségben a többi menekülővel együtt felszálltak egy, a városból kifelé tartó buszra. Csak nőket és gyerekeket vettek fel. Megdöbbenésükre pár perc múlva már túl voltak a határon. Egy bécsi család fogadta be őket. Pár hét múlva rájuk talált a családfő, s megszületett a döntés: irány haza…

Tudakoljuk, miből van több a személyiségében, a tanárból vagy a festőből.

– Mindenképpen a pedagógusból, különben aligha töltöttem volna 25 évet a Landorhegyiben, majd 15-öt a Zrínyi-­gimnáziumban. A tanítás nagyon fontos volt számomra, akkoriban, lássuk be, jobbára csak vasárnapi festő voltam. Több évtizedig szakkört is vezettem az MMIK-ban. Tíz éve mentem nyugdíjba, azóta jobban van időm a több töprengést, átgondoltabb építkezést igénylő vegyes technikájú képekre.

No meg kertészkedésre a kávási birtokon, ahova anno tanítványait is elvitte, magukba szívni egy kis természetet. Elmesélte nekik, hogy utazásairól mindig hazavisz emlékbe egy-egy kavicsot, s az emlékköveket be is építi. A tanítványok között akadt olyan, aki ezt húsz év múltán sem feledte.

– A megnyitón hozzám lépett egy régi kedves tanítványom, s átadott egy borítékot, tapintásra kavics lapult benne. A nagy forgatagban gyorsan zsebre vágtam, s csak otthon néztem meg, késő este. Egy gyönyörű kis zománckép volt a kavicsra festve. Nagyon megérintett az ajándék…

Akárcsak egy vendégkönyvi bejegyzés, amiben Németh János Kossuth-díjas keramikusművész az értelem és az érzelem egyensúlyát emelte ki munkáinak erényei közül.

– Boldoggá tett a véleménye. Életem során találkozhattam néhány olyan mesterrel, mint például Udvardy Erzsébet vagy Borsos Miklós, aki kiváló művész és egyben nagyszerű ember is. Ebben a sorban jegyzem Németh Jánost. Még a kilencvenes évek elején együtt töltöttünk két hetet a lendvai művésztelepen. Az a szerencse ért, hogy egy szobában laktunk. Éjjel-nappal együtt voltunk, beszélgettünk, hallgattam a történeteit. Az az időszak számomra felért egy egyetemmel.

Szényi Zoltán tárlata október 27-ig várja az érdeklődőket.