Rubens, Van Dyck meg a többiek – a flamand festészet remekei a Szépművészetiben

A „rubensi idomok” kifejezést a dús nőiesség szimbólumaként használjuk. Ki gondolná, hogy Rubens gyakorta férfiakat ábrázoló antik szobrokat használt modellként az alabástromtestű asszonyok megfestéséhez?

Nem volt ebben semmi meglepő, a 17. század barokk mesterei közkincsként használták a művészet felhalmozott értékeit. Számos ókori és reneszánsz mű szolgált mintául, s az összedolgozástól sem idegenkedtek. Megesett, hogy egy Antwerpenben elkezdett képre Velencében, egy másik mester ecsetje nyomán kerültek fel bizonyos elemek (állatok, gyümölcsök, stb.), melyek megfestésében épp a talján piktor volt a favorit.

Sok egyéb mellett a fentieket is megtudhatjuk, bejárva a budapesti Szépművészeti Múzeum Rubens, Van Dyck és a flamand festészet fénykora című kiállítását. A tárlat közel 120 művet vonultat fel, köztük mintegy harminc remekművet a barokk géniuszának tartott Rubenstől (1577–1640) és több mint tucatnyit tehetséges tanítványától és mestertársától, Van Dycktől (1599–1641). A Szépművészeti saját flamand anyagát közel negyven rangos képtárból egészítették ki, csaknem húsz műalkotás a Liechtenstein hercegi gyűjteményből érkezett, de a párizsi Louvre-ból, a szentpétervári Ermitázsból, a madridi Pradóból szintén kölcsönöztek. A kiállítás anyagának biztosítási összértéke 345 millió euró, az előkészítés és szervezés pedig több mint három évet vett igénybe.

A tíz fejezetre osztott bemutató a 17. századi Flandria rövid bemutatásával indul, mindjárt eszünkbe is jut, hogy a kívánatosnál ritkábban nézegetünk régi történelmi térképeket.

Flandria 1579-ig a 17 tartományt magába foglaló Németalföld „koronagyémántja” volt, ám a 80 éves háború átrajzolta az erőviszonyokat. A hét északi tartomány fellázadt a katolikus spanyol uralom ellen, létrejött a független holland köztársaság, ami a régió gazdasági vezetését is magához ragadta. A többi tíz, dél-németalföldi tartományt magába foglaló Flandria megmaradt a spanyol Habsburgok uralma alatt. A művészeti központ Antwerpen lett, 12 éves korától itt nevelkedett a jómódú flamand család hatodik sarja, Peter Paul Rubens is. Katolikus nevelést és elit humanista képzést kapott, ami utóbb témaválasztását is meghatározta. Már kamaszként festőműhelyben tanonckodott, 21 évesen pedig önálló mesterként lépett be a Szent Lukács (a festők védőszentje) céhbe.

Mint minden feltörekvő tehetség, ő is Itáliába ment tanulmányútra, Tiziano és Michelangelo hatása nem múlt el nyomtalanul. A jóvágású, hat nyelven beszélő fiatalembert kegyeibe fogadta az arisztokrácia, nemzetközi hírnévre tett szert. Antwerpenbe visszatérve hamarosan már a főhercegi pár (Ausztriai Albert és Izabella) udvari festője, s a térség legrangosabb, nagy létszámú festőműhelyének vezetője lett. Számos, ugyancsak rátermett „alvállalkozót” foglalkoztatott, a készülő festményeket szigorúan ellenőrizte, ha kellett javította, s amennyiben elégedett volt, szignálta. Karrierje bejáratossá tette a francia, angol és spanyol uralkodói udvarokba, jó kapcsolatait diplomataként is kamatoztatta. Ebbéli érdemeiért a spanyol IV. Fülöp és az angol I. Károly is lovaggá ütötte. Időközben megnősült, első felesége három gyermekkel ajándékozta meg. Miután Isabella Brant pestisben elhunyt, Rubens, már túl az ötvenen, elvette felesége 16 éves unokahúgát, akitől további öt gyermeke született. Idős korában sokat gyötörte a köszvény, vidéki kastélyában hunyt el, 62 évesen.

A tárlat több kuriózummal is szolgál Rubens életművéből. Első ízben látható például együtt a Decius Mus-sorozat egyik darabja (A jóslat kinyilatkoztatása), valamint a festmény alapján készült monumentális, arany- és ezüstszálakkal átszőtt kárpit. Rubens versengő hajlama megmutatkozott abban is, hogy míg elődei (például Raffaello) vízfestékkel készítettek terveket a kárpitokhoz, ő tökéletesen kidolgozott olajfestményt adott mintakartonként, így jóval gazdagabb színskálát követelt meg a szövőmesterektől. Ötven fonal­árnyalattal dolgoztatott, nem csoda hát, hogy a falikárpitok a legértékesebb luxuscikkek közé tartoztak. Apró bizonyíték a családi összetartásra: Rubens nagyapja és nagybátyja is falikárpit-kereskedő volt.

Rubens festésmódja méltán vált mérvadóvá. A kompozíció dinamikája, a textúrák bravúros megjelenítése, a ragyogó kolorit, a gyakorta behízelgő hangvétel garantálta a sikert. Műhelyében érett kivételes portréfestővé Van Dyck is, akinek mindössze 42 év adatott e földön, de ezt az időt az élvezetek és a munka terén egyaránt kihasználta. Elhalmozták megrendelésekkel, ugyanis az előkelőségek előszeretettel éltek a portrékban rejlő politikai marketing lehetőségével. Minél több, hatalmasabb és ragyogóbb ábrázolás született róluk, annál hangsúlyosabbnak tűnt a befolyásuk. Van Dyck a legjobbak közé tartozott, stílusteremtővé vált a maga területén. Bizonyság erre a kiállítás egyik becses darabja, Stuart Mária Henrietta hercegnő esküvői portréja is. A 9 éves menyasszonyt ábrázoló festményt egy éve vásárolta meg a Szépművészeti Múzeum, ez volt az utóbbi idők legnagyobb értékű beszerzése. Érdekes adalék, hogy a kislánynak női kezet festett Van Dyck, hogy érettebbnek mutassa az arát.

Ugyancsak pazar egész alakos festményt láthatunk az arisztokrata Stuart testvérpárról. A kép ma már inkább karikatúrának tűnne, oly tömény az ifjú lordokból áradó gőg és művi fennköltség. Akkoriban nyilván másként gondolták, mégsem jutott nekik sok a boldogságból. A kép elkészülte után néhány évvel mindketten elestek a csatatéren…

Vidámabb dolgokat is kínál a február 16-ig látogatható tárlat. Rendkívül üde és szellemes például Kicsiny Balázs nemzetközileg elismert magyar képzőművész kortárs reflexiója a korszakra. Őt kérte fel a múzeum, hogy egy műalkotás erejéig tekintsen rá a művészettörténet ezen fejezetére.

Derűt válthatnak ki a látogatóból a portrékon gyakorta feltűnő, amúgy mesterien megfestett malomkerékgallérok is. E viselet a rangot hangsúlyozta, hiszen aki ilyet hordott, bizonyosan képtelen volt bármi hasznos cselekedetre. Ma már csak beteg ebeken látunk hasonlót, és őket is nagyon szánjuk érte…