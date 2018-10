Rockopera és musical érkezik Zalaegerszegre

Az Apáca Show musical és az István, a király rockopera ünnepi koncertváltozata érkezik a sportcsarnokba.

A két nagyszabású előadásról tegnap sajtótájékoztatón számoltak be. Mindkét produkció producere, Rosta Mária elmondta, a Zikkurat Színpadi Ügynökség célja, hogy a vidéki közönség is ugyanazt a minőséget kaphassa meg a magas színvonalú darabok utaztatásával, mint a fővárosiak.

Az Apáca Show-ról szólva – amely október 27-én, 19 órakor lesz látható, hallható a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban – elmondta, hogy az jobb, mint az ismert film, s Zalaegerszegen Sári Évát, Alföldi Róbertet, Csonka Andrást láthatjuk a Szente Vajk rendezte zenés esten. A produkcióban – ahogy az István, a királyban is – énekel a zalaegerszegi tájékoztatón részt vevő Feke Pál színész-énekes, akit 16 éves kora óta ismer Rosta Mária, s a legtöbb produkciójukban számítanak különleges hangjára. Az Apáca Show-ban egy vicces jelenetekbe keveredő rendőrt alakít.

A darabot a Szegedi Szabadtéri Játékokkal együttműködésben hozta létre a Zikkurat, az Operettszínház legjobb művészeinek közreműködésével. Többek között közülük került ki a tizennyolc apáca. A Szörényi–Bródy páros alkotta István, a király ünnepi koncertváltozat a rockopera 35 éve előtt is tiszteleg, hiszen a dramatikus előadás helyett a zene-szöveg erejét érvényre juttató hangverseny alatt a háttérképeken jelennek meg a korábbi interpretációk emlékezetes pillanatai. Feke Pál ebben Istvánt énekli, Koppányként Vadkerti Imre érkezik, partnereik közt ott lesz Tóth Gabi, Simon Boglárka, Éder Enikő, Szemenyei János is. A 200 főt mozgató produkcióban 60 tagú kórus és 40 tagú zenekar működik közre. Az István, a királyt november 10-én láthatja a sportcsarnokban a zalai közönség. A zalaegerszegi kulturális palettát színesítő előadásokat a sajtótájékoztatón üdvözölte dr. Vadvári Tibor, a város alpolgármestere is.