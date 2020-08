Road: a minőségből nem engedünk

Senki sem látta előre, s nem is számíthatott arra, hogy a koronavírus-járvány miatt 2020-ban gyakorlatilag minimálisra csökken a koncertezés lehetősége, s azt sem tudjuk, mikor lesz vége ennek a helyzetnek. A zenekarok viszont egy dolgot biztosan megtanultak, azt, hogy a lehető leg­gyorsabban reagáljanak a változásokra és az aktuális szabályozásokra.

Az ország egyik legnépszerűbb modern metal zenekara, a Road dobosa, Szabó Erik mondta mindezt lapunknak annak kapcsán, hogy őket is rendkívül hátrányosan érintette a koronavírus-járvány, valamint az azzal kapcsolatos korlátozó intézkedések sora.

A Road ugyanis a legtöbbet koncertező hazai zenekarok közé tartozik, a nyári fesztiválokon rendszerint a legnagyobb színpadokon, és főműsoridőben lépnek fel, az év többi részében pedig klubkoncerteken vesznek részt. Idén azonban eddig mindösszesen hat koncertjük volt, ebből az első július 11-én Körmenden, majd azt követően kétszer Győrben, illetve egy-egy alkalommal Veszprémben, Egerváron és Debrecenben játszottak, valamennyi helyszínen szigorúan 500 fős létszámkorlátozással.

– Valóban sokkal kevesebb ez évben a koncertünk, mint korábban, de nekünk amúgy sem az a célunk, hogy mindenáron fellépjünk – mondta Szabó Erik. – Mi mindig arra törekedtünk, hogy ­minőségi koncertet adjunk, ebben a szorult helyzetben pedig még inkább ez az elvárás magunk irányába. Többször elhangzott a zenekar stratégiai megbeszélésein: annak ellenére, hogy milyen nehéz ma színpadhoz jutni, nem léphetünk vissza abból a minőségből, abból a színvonalból, amit a közönségünk joggal vár el tőlünk. Ezért ugyanazzal a műsorral, illetve lehetőség szerint ugyanazzal a látvánnyal, színpadi show-val megyünk el mindenhova, mintha mi sem történt volna. Ez utóbbinak persze lehetnek akadályai, hiszen az ötszáz fős létszámkorlát kisebb helyekre, kisebb színpadokra kényszeríti be a zenekarokat, így előfordulhat, hogy egyes show-elemeket nélkülöznünk kell.

A koncertek intenzitása azonban nem szenvedhet csorbát.

Szabó Erik azt is hozzáteszi, az eddigi koncertek alapján úgy tűnik, hogy a közönség kiéhezett az élő zenére, a rajon­góik kitartanak mellettük. Emiatt azt is gondolja, egy hozzájuk hasonló szinten álló, vagy közel azonos népszerűséggel bíró zenekart ez a néhány hónapos leállás nem vethet vissza. A helyzete ugyanekkor mindenkinek egyéni és sajátos, ők például ősszel sportcsarnok­turnéra mentek volna, amit a létszámkorlátozás miatt le kellett mondaniuk. A terveket azonnal újragondolták, a turnét átszervezték.

– Mi a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet már rögtön az elején megpróbáltuk a magunk javára fordítani – folytatta. – Nem pihentünk, nem szívtuk a fogunkat, nem sírdogáltunk, hanem azonnal újraterveztük az életünket. Tudni kell a Road zenekarról, hogy mindannyian egy viszonylag kisebb lélekszámú településen, a Heves megyei Domoszlón élünk, ezért nem okozott számunkra nehézséget, hogy a karanténidőszakban is próbáljunk, illetve miután amúgy is aktuális lett volna egy új album, rögtön nekifogtunk annak a megírásának. Nemcsak megírtuk a dalokat, de szinte teljes egészében rögzítettük is a lemez anyagát, ami 2021-ben jelenik majd meg. Annak ellenére, hogy milyen körülmények közt, illetve milyen általános hangulatban születtek ezek a dalok, egyáltalán nem érződik rajtuk beborultság vagy szorongás, de ezt egyébként a hamarosan megjelenő új klip is alátámasztja majd.

A nyári koncertek elmaradása miatt a klip forgatására is sokkal több idő jutott, a felvételek több mint egy hétig tartottak. Hogy ez pontosan mit is jelent, annak érzékeltetésére a dobos elmondta: „normál” körülmények között általában egy vagy két nap alatt veszik fel az összes jelenetet. Most sokkal több felvételből tudnak dolgozni a vágók, ez várhatóan a klip javára szolgál majd.

– Ha minden az elképzeléseink szerint alakul, akkor akár még ebben a hónapban megjelenhet az új dal, s vele együtt a klip – sorolta tovább a fejleményeket. – Októbertől pedig indul a klubturnénk, persze csak abban az esetben, ha nem jön további szigorítás.

Szabó Erik azt mondja, az elmúlt fél év arra megtanította őket, hogy sokkal gyorsabban reagáljanak az adott helyzetre. Korábban mindig nagyon előre gondolkodtak, az említett őszre tervezett sportcsarnokturné programja, azaz a helyszínek és időpontok kiválasztása és leegyeztetése például már azt megelőzően megtörtént, hogy a koronavírus-járvány megjelent volna hazánkban. Most jóval rugalmasabban kell tervezniük.

– Az ötszáz fős korlátozás a mi esetünkben azt is jelenti, hogy a legtöbb helyszínen vélhetően ennél többen jönnének el megnézni bennünket, így óhatatlanul előfordul, hogy nem juthat be mindenki a klubokba – magyarázta. – Ezért aztán arra is készülünk, hogy egy esetleges enyhítésnél helyszínt váltunk, azaz megpróbáljuk nagyobb termekbe átrakni a koncertet. A másik eshetőséggel, a szigorítással viszont nagyon nem lenne jó szembesülni.

A Road dobosa kérdésünkre az új album megjelenésével kapcsolatban is elmondta véleményét. Úgy fogalmazott: a koronavírus-járvány e tekintetben is merőben új helyzet elé állította a zenekarokat. Két alternatíva állt előttük. Kiadhatták volna a lemezt akár abban az időszakban is, amikor a járvány még az otthonaikba szorította a rajongókat, hiszen úgy mindenkinek több ideje lett volna zenét hallgatni. A másik lehetőség kivárni a járvány végét, mert az újrainduló koncertezés ráirányítja a figyelmet az új dalokra.

– Senkinek nincs tapasztata arról, hogy melyik megoldás lenne a jobb – fűzte tovább. – Mi a kiadónkkal történt egyeztetések során utóbbi mellett döntöttünk, bízva abban is, hogy 2021 tavaszán már valóban nem lesz akadálya a koncertezésnek. Ez egy olyan szituáció, amelyre senki nem készült, amire senki nem volt berendezkedve, s amit senki nem is szeretett volna kipróbálni, de az élet így intézte. Nekünk most az a feladatunk, hogy az adott helyzetből a lehető legjobbat hozzuk ki.