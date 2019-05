Praktikusabb viseletre váltott a kiskanizsai Árvácska Dalkör

Pályázati támogatásból bővült a Kiskanizsai Polgári Olvasókör Árvácska Dalköre tagjainak ruhatára.

Az 1996-ban alakult hagyományőrző szerveződés jelenleg 11 tagot számlál, karnagya Németh Renáta. Az olvasókör fennállásának 149. évfordulója alkalmából egy hónappal ezelőtt rendezett ünnepi esten már az újonnan vásárolt viseletben álltak színpadra az Árvácska Dalkör tagjai.

– Eddig mindenhol rakott szoknyában léptünk fel, de az az igazság, hogy abban utazni nem lehet – mondta Salamon Sándorné, a dalkör tagja, az olvasókör elnöke. – Viszont rengeteg meghívásunk van évről évre dalos találkozókra, falunapokra, melyeknek illik eleget tenni. Nemegyszer távoli helyszínekre el is kell jutni, és a rakott szoknya erre alkalmatlan, hiszen széles, nehéz elférni vele, másrészt pliszírozott, azaz redőzött, és a redők a hosszas ülés után egyszerűen kisimulnak. Elforgatni a szoknyát pedig nem lehet, meg különben sem mutat jól a kisimult rész, teljesen mindegy, elöl vagy hátul van… Ezért régóta fontolgattuk, hogy csináltatunk egy olyan viseletet, amelyben le lehet ülni lelkiismeret-furdalás nélkül. Ám új rakott szoknyát varratni ma már igen sokba kerül, ráadásul azokat is meg kellene óvni az utókornak, amelyek a birtokunkban vannak, s eddig lehetett látni rajtunk fellépéseken. Ugyanis valamennyi darab eredeti kiskanizsai, amelyeket úgy kértünk el családoktól, miután viselőjük elhunyt, vagy esetleg már régóta nem használta.

Salamonné jelezte: hatszázezer forint támogatást nyertek az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor Alapjától. A pénz jelentős részéből a régi kiskanizsai ünnepi viselet elemeit varratták meg tizenegy fő számára: a szoknyát gyűrődésmentes anyagból, a hozzá tartozó kabátkát bársonyból. A fennmaradó összegből pedig kottákat vásároltak.

Az olvasókör elnöke azt is elmondta: idén is számos városi rendezvényen fellépnek, legközelebb a pünkösdölőn. Emellett vannak meghívásaik a környékbeli kistelepülések ünnepeire, a falunapokra is.