Péntektől vasárnapig VII. ZAlaegerszegi KOrtárs Művészeti Fesztivál

Akik szeretik a színházat, annak szabadtéri változatát, tudják, a Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivál kínálatára bizton számíthatnak, ha kellemes, de magas színvonalú nyáresti alkalomra vágynak.

Idén sincs ez másképp, hiszen, ugyan rövidebb, egy hétvégére koncentrálódott, kevesebb előadást felvonultató program valósult meg a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. és a Manna Kulturális Egyesület szervezésében. A belvárosi kvártélyház udvara bevált helyszínné vált a fővárosi színházi paletta minőségi előadásai számára, ahogy a folytatásban a Kvártélyház produkciói is itt várják a közönséget. Az utóbbi 13. esztendeje szolgálja a zalai színházbarátokat, előbbi pedig 7. éve jelentkezik Zalaegerszegen.

Pénteken este Gáspár Anna, a Manna Egyesület vezetője és Tompa Gábor a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. igazgatója köszöntötte a közönséget, akik zsúfolásig töltötték a nézőteret. Mindketten hangsúlyozták, a publikum nélkül nem működhetne a vállalkozás, amely arra törekszik, hogy a legjobbakat válogassa ki az éves termésből a zalaiak számára. Gáspár Anna az igézően romantikus helyszínt is dicsérte, Tompa Gábor pedig jelezte, bárhogy alakulnak a körülmények, a közönség szeretete nem változik, ez számukra a garancia a munkájuk végzéséhez.

Pénteken este két, a világ nagyon távoli pontján, Dániában és Ausztráliában született dráma összegyúrásából született Az utolsó tűzijáték című produkció került a színpadra. Jens Christian Grondahl és Alex Broun műve ugyanazt a témát boncolgatja: hogyan alakul a szülő-gyerek érzelmi viszony, ha a szülő, jelen esetben az anya karrierje ugyanolyan fontos, mint a gyereknevelés. Mindkét darab a színésznő anya kálváriáját és vele a lányáét járja körül. Az előadás a fővárosi Bethlen Téri Színház és a Manna Egyesület Találkozások című tehetséggondozó programja jóvoltából valósult meg. A feltételek szerint pályakezdő rendező darabjában két generációhoz tartozó színésznek kell szerepelnie, a fiatal rendező mentort is választ. Az utolsó tűzijáték esetében az Erdélyből érkezett Csábi Anna állította színpadra a művet, mentorául Jordán Tamást kérte fel, a két színésznő pedig Földes Eszter és Udvaros Dorottya lett. A feladat sokrétű, egymástól tanulnak, a sok évtizedes művészi tapasztalok közvetlenül hasznosulnak, a nagynevű művészek pedig beleláthatnak a fiatalok inspirációiba.

Mindebből Zalaegerszegen pénteken este a nézőknek elég volt annyit látni, hogy a két színésznő egymásra hangoltsága tökéletes, a darab igen erősen hat, nemcsak a nőkre, anyákra, lányaikra, de mindenkire, aki valaha is szembenézett a család és a munka időigénye miatti könyörtelen választási kényszerekkel.

A mintegy keretül szolgáló történet-elem inkább feloldja a lappangó konfliktusokat, a két nő megengedően viszonyul egymáshoz, hiszen a fiatal maga is gyermeket vár, a leendő nagymama meg gyermeki kíváncsisággal hallgatja meg néha a „pocaklakót”, lányához hajolva. A szilveszteri tűzijáték is afféle útravaló, örökség, amit majd kettejük titkos közös helyéről egyszer majd megmutat az ifjú anya a gyerekének.

Egészen más, halálos becsapódású tűzijáték veszi kezdetét a középső drámaszerkezetben: a sikeres színésznő anya intézeti gondoskodásban él, a szintén elfoglalt színésznővé lett lánya alig látogatja. De most igen, s szembesül az ápolónővel, aki kegyetlen pontossággal mutatja be, hogyan is néz ki ez a csonka család az idegen szemével. Vagy nem is annyira idegen? Udvaros Dorottya arca néha egészen bizonyosan azt sugallja, hogy ő valójában az az elhanyagolt anya. Aki a lánya felől nézve megérdemli a vénségére elnyert magányt, hiszen nem volt jelen a lánya életében, s ha mégis, az csak ártott a kiskamaszra, aki sosem érezte magányosabbnak magát annál, mint amikor az édesanyjával ment nyaralni a válás után. („Hallottam anyámat nyögni a szomszéd szobában.”) Durva, erőszakos, lelket szaggató párbeszédek, csontig vádoló monológok sorjáznak, miközben a néző párhuzamot von, ő vajon mikor, hol, mit rontott el. Merthogy elromlik, az a darab logikája szerint egyértelmű. Nem lehet ezt jól csinálni, a kettős pszichés sérüléseket csak elviselni, de feloldani, megbeszélni képtelenség. Az önzés örvénylő spiráljának öleléséből nincs menekülés. Akkor se, ha valaki, egy idegen vállalkozik a legnehezebbre, az egymáshoz láncoltak tragikus módon való elválasztására. Az önvád átalakulhat veszteségőrzéssé, de ettől a szeretet nem lesz több kötelességnél.

Földes Eszter és Udvaros Dorottya (a szervezők jóvoltából) olyan estével érkezett Zalaegerszegre, amely iránt nem marad közömbös senki. A színművészet az színművészet, egyedi és összetéveszthetetlen.

A ZA-KO fesztivál szombati előadása a Hevesi Sándor Színházban zajlott: Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes és Fekete-Kovács Kornél Liszt-díjas trombitaművész -zeneszerző valamint a Modern Art Orchestra lépett a közönség elé. Az énekes Másképp című lemeze került terítékre, így az opera, az operett, a jazz, a musical műfajának darabjaival találkozhatott a közönség.

Vasárnap este ismét a kvártélyház udvarára szólt a színházi invitáció: Call girl címmel adta elő Mészáros Piroska színművésznő azt a monodrámát, amely a Manna Egyesület és a Független Művészetért Alapítvány közös produkciójaként Spáh Dávid rendezésében született meg. A darab zalai vonatkozásokkal is bír, hiszen az alkotógárda tagja a zalaegerszegi származású Boronkay Soma, aki dramaturgként vett részt a munkában. Ismeretes, Mundruczó Kornél Jupiter holdja című filmjének volt a dramaturgja három éve. (A fent említett két előadásról később beszámolunk.)

A Kvártélyházi Nyár július 10-én folytatódik, ekkor a már sikert aratott Szép nyári nap című zenés darabot kezdik játszani, majd augusztus 2-án a Lili bárónővel jelentkeznek.