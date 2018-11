Péntektől több mint száz képzőművészeti alkotás látható Zalaegerszegen

Megyeszékhelyi, s a városhoz kötődő képzőművészek alkotásaiból rendez aukciót december 1-jén 18 órától a ZAZEE Kulturális Egyesület.

Az újszerű kezdeményezésről pénteken tartott sajtótájékoztatót Nadrai Róbert alelnök és Tóth Norbert képzőművész.

Az aukció ötletét az a szándék szülte, hogy hidat verjenek az alkotók, valamint a művészetfogyasztók között. Összesen 43 művészt vontak be, akik több mint száz alkotást kínáltak fel licitre, saját maguk által beárazva. A szervezők hangsúlyozták, nem rongyrázós akciót terveznek, hanem élményteli, kötetlen estet. Bizonyság erre, hogy már másfél ezer forintos áron is kalapács alá kerül munka, igaz, ennél jóval drágábban is. Az alkotók között számos fiatal tehetséget és „nagy öreget” találunk, s a már elhunyt Fischer György, továbbá Gábriel József munkái is felvonulnak.

Az aukciónak az Arany Bárány pinceklubja (az egykori bár) ad helyet, ahol november 23-tól, péntektől már meg is lehet tekinteni az aukcióra felkínált műveket (vasárnap kivételével 10-től 17 óráig). A december elsejei licit kikiáltója Wahorn András festőművész, zenész lesz, aki nagy lelkesedéssel vállalta a feladatot.

Mint elhangzott, a szervezőket számosan segítették, a formabontó licit-tárcsákat Nagy Szilvia adys tanítványai készítették, a paravánokat a Keresztury VMK, a posztamenseket pedig a Móricz Galéria és Monok Balázs kölcsönözte.