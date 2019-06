Pénteken nyitja meg a kapuit a Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Művésztelep

Pénteken 14. alkalommal nyitja meg kapuit a Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Művésztelep.

A megnyitóra 19 órától várják az érdeklődőket a Porta Tájházba, ahol kiállítás nyílik Braginszky Artúr és Braginszky Róbert műveiből.

A programon többek között köszöntőt mond Buday Mihály festőművész, fővédnök, a művésztelepet Kovács Dezső polgármester nyitja meg, a tárlathoz pedig Szendi-Horváth Éva újságíró fűz ajánló szavakat. A műsorban közreműködik a Belvárosi Gitársuli kamarazenekara.

A 21 meghívott alkotó a megszokott rend szerint a kultúrházban rendezkedik be, s itt nyílik majd június 29-én 19 órakor a telep zárókiállítása is. A programon a Marosszentgyörgyi Táltos Néptáncegyüttes, illetve a nagymegyeri (Felvidék) Kalandor zenekar kínál élményt a képek mellett.

A két időpont között pedig zajlik majd a művésztelepi munka, amibe idén hat új résztvevő kapcsolódik be. A tábor törzsgárdája ez alkalommal ukrajnai, erdélyi és német résztvevőkkel is dúsul. Újdonság, hogy a táborban Buday Mihály festőművész oktatást tart egyéni festésmódjából. A nyilvánosság számára további élményt kínál a vasárnap 19 órakor a Porta Tájházban megrendezendő pálinkamustra, ahol a zalaszentgyörgyi gazdák mellett a zsűri is bemutatja kínálatát, valamint a június 25-én, kedden 18.30-kor kezdődő labdarúgó-mérkőzés, amin a művészek és a helybeliek ütköznek meg.