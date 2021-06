Pénteken mutatják be a Legyetek jók, ha tudtok című színművet a Hevesi-színházban

Pénteken este mutatja be a Hevesi Sándor Színház az 1983-ban készült, azonos című világhírű film alapján Vajda Katalin által írt, Legyetek jók, ha tudtok című zenés színművet, amelyet Moravetz Levente vendégrendező állít színpadra.

Ezt ne hagyja ki! Így tették tönkre a magyar családokat és a nyugdíjasokat Gyurcsányék

A filmet Luigi Magni és Bernardino Zapponi jegyzi, a zene Angelo Branduardi munkája. A történet valós alapú, az 1515-ben Firenzében született Filippo Romolo Neri, azaz Néri Szent Fülöp, a közismerten vidám és nagy tömegeket vonzó, Róma második apostolának is nevezett pap életét és korát dolgozza fel. A gazdag papi életpályából a film és a színházi előadás is az általa felkarolt, árvaságra jutott utcagyerekekre helyezi a hangsúlyt. Noha ennél szerteágazóbb volt a tevékenysége, amit az is mutat, hogy három évtized múltán, 1622-ben avatták szentté, a filmben is felvonultatott Szent Terézzel, Loyolai Szent Ignáccal és Xavéri Szent Ferenccel együtt.

Amikor kedden este rendezői engedéllyel módunk nyílt belepillantani a próbába, éppen a zalai gyerekekből verbuválódott kölyökcsapatot instruálta Moravetz Levente. Láthattuk, hogy a kis sereglet milyen odaadóan veselkedik neki egy-egy jelenetnek, mindaddig, amíg pont úgy nem sikerül, ahogy a rendező megálmodta. Márpedig ő már többször is színpadra állította a művet, gyakorlata van a gyerekekkel való közös munkában.

– Nehéz is meg könnyű is, de főleg hálás – válaszolja a rendező, hozzátéve, ilyenkor is elővarázsolja magából a pedagógust, jóllehet erre a képességre felnőtt, profi színészek esetében is szükség van. – A jó rendező a közös munka alatt szoros kapcsolatba kerül a játszótársakkal.

A Legyetek jók, ha tudtok próbafolyamat a járványhelyzet miatt erőpróbáló nehézségekkel küzdött, hiszen a próbák már hónapokkal ezelőtt elkezdődtek, majd kényszerűen leálltak, hogy az elmúlt pár napban afféle főpróbahétre maradjon idő. Közben kicsit megkopott az, amit korábban beállítottak, az alkotóknak újra elő kellett bányászniuk magukból a figurákat, helyzeteket, mozgásokat. Közben azzal is szembesülni kellett, hogy a gyerekek közben nőnek, változnak.

– Még szerencse, hogy a kinőtt ruhák is jól állnak a kis koldusokat alakító gyerekeknek – szögezi le a rendező. – Pedig én mondtam tréfásan, hogy amíg nem mutatjuk be, tessék dobozban élni, nem mindenkinek sikerült.

Amikor azt kérdezem Moravetz Leventétől, hogy neki mit jelent Fülöp atya története, azt mondja, ahogy az élet adta inspirációk alakították, több változatot élt meg az ő keze alatt is, amíg olyan lett, amit Zalaegerszegen látni fogunk.

– Az egyszerű, de a nélkülözőkre nyitott szerzetes atya a rá bízott gyerekeket Isten szeretetére okítja, s arra, hogy mindannyiunkban ott van az isteni szeretet, aminek az elfogadtatása, átadása nélkülözhetetlen és minden embert megillet.

Moravetz Levente ebben az esztendőben a leállások miatt még 15 bemutató elé néz, hiszen minden színház most szeretné megadni a nézőinek, amit az elmúlt egy évben el kellett halasztani. Így keresztül-kasul járja az országot, s bár jól bírja a stresszt, jobban örült volna, ha tíz évvel ezelőtt nehezedik rá a sűrűbb nyomás.

A zalaegerszegi előadásban Fülöp atyát Besenczi Árpád, Cirifischiót Helvaci Ersan David, Jacomo mestert Urházy Gábor László, az urat Bellus Attila, Ignác atyát Szakály Aurél, a bíborost Baj László, a mór nőt Magyar Cecília, Leonettát Kováts Dóra, a parancsnokot Varga D. Ádám alakítja, a főbb gyerekszerepeket felváltva alakítják többen is.

A díszlet Bényei Miklós, a jelmez Molnár Gabriella alkotása. A gyerekcsapatot 16 vagány kis lurkó alkotja.