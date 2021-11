Pénteken este új premierrel várja a közönségét a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház

Fodor László Érettségi című vígjátékát viszi színre a Hevesi Sándor Színház, a bemutató előadás pénteken este lesz. A darabot Farkas Ignác Jászai-díjas színművész, a társulat vezető művésze rendezi.

Fodor László, a szerző, eredeti nevén Friedländer méltatlanul elfeledett alkotó, mondta a darabra hangoló beszélgetésünkkor Farkas Ignác.

– Még a színházi szakmában is kevesen tudják, hogy az 1911-ben Budapesten született író a Vígszínháznak is írt darabokat, majd a harmincas években a kényszerű emigráció után Amerikában is sikeres forgatókönyvíró lett. Még Hollywood is foglalkoztatta. Noha a háború után átköltözött Európába, Magyarországra már nem tért vissza. Sok-sok film, tévésorozat szerzőjeként tartják számon a német nyelvterületen. Jó tollú, jó stílusú íróról van szó, aki nemcsak kortársként, de a művészi teljesítményben is mérhető Molnár Ferenccel, az ismertség persze nem egyformán érinti kettejüket. Finom humor, árnyalt párbeszédek jellemzik, az Érettségi 1935-ben született, s valóban az akkori, még békeidőknek mondható világot idézi fel. A történet egy budai leánygimnázium diáksága és tantestülete hirtelen adódó problémájába csöppenti a nézőt.

A színész-rendező hozzáteszi, a néző talán csak néhány utalásból veszi észre, hogy melyik korban járunk, mivel egyébként oly mértékben élő, mának is szóló a tantestületi közösség együttélése, a növendékeknek a tanári szobába is beszüremkedő vágyai, érzései, mindennapjai. A díszlet mindenesetre korabeli, Mészáros Tibor tervező ismét invenciózus belsőépítészeti élménnyel teszi gazdagabbá a nézőt, ezt a próbán már láthattuk. Ehhez az enteriőrhöz csatlakoznak Szőke Julianna jelmezei.

A tantestület figuráiban tipikus karaktereket láthatunk majd, mindenki felismeri a saját hajdani, vagy mai tanárát, hiszen az iskola senkit sem hagy örökre szóló emlékek nélkül. Kiderülhet, kire hasonlít a mieink közül a következetes, de engedékeny Máthé tanárnő (Pap Lujza), a bölcs és megértő Bárány tanár úr (Baj László), kire emlékeztet a tekintélyt nehezen kivívó vaskalapos Szalay nagysága (Ecsedi Erzsébet), kire a szertelen bioszos, a Varjas (Bellus Attila), a matekos Rich­tig (Besenczi Árpád), vagy a nagyvilági testnevelő, Walter (Mester Edit), illetve a két mókás sakkozó, Hegedűs és Rácz (Szakály Aurél, Bálint Péter). A zsörtölődések, dohogások, a pedagóguslét örömei, hátulütői keretezik a tanári szobában zajló kollegiális beszélgetéseket, az érintettek érezhetik, változott-e valami ez ügyben 80 év távlatában.

A növendékek közül Támadi Anita, Dura Veronika, Kováts Dóra és Kovács Virág játéka idézheti fel bennünk az egykori iskolatársainkat. Andics Tiborra pedig a pedellusokra, gondnokokra, portásokra jellemző segéderőként tekinthetünk.

A szerelmi szál természetesen nem hiányozhat a szü­zséből, itt annyit árulhatunk el, hogy kapcsolatban lesz valahogy a sármos férfiúval, Kulcsár igazgató úrral. A zalaegerszegi közönség mondhatni sztárvendéget is kap az Érettségi bemutatásával, hiszen Gergely Róbert alakítja a gimnázium vezetőjét.

– Azt remélem, kellemes két órával ajándékozza meg a közönséget a két részben játszott vígjáték – összegzett a rendező, hozzátéve, jó húsz évvel ezelőtt látta a direktor Nyíregyházán a darabot, azóta lapult a tarsolyban, hogy most jöjjön el az ideje.