Pannonia Reflections: tárlat nyílt a legjobb fotókból Ledván

A világ 57 országából 365 alkotó több mint hatezer fényképével nevezett a 2019-es, hatodik alkalommal meghirdetett Pannonia Reflections nemzetközi fotóművészeti pályázatra. Az ünnepélyes eredményhirdetést és a legjobb fotókból összeállított tárlat megnyitóját pénteken este tartották a Galéria és Múzeumban.

A Pannonia Reflections a kelet-közép-európai térség egyik legrangosabb fotóművészeti eseménye, amelyet nemcsak a helyi, azaz szlovéniai szakmai szövetség, de a legnagyobb ázsióval rendelkező nemzetközi szervezetek, a párizsi székhelyű Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség, valamint az Amerikai Fotográfiai Társaság is támogat. Az elmúlt évben meghirdetett pályázatban a szervezők ezúttal is öt témakört jelöltek meg, ezek között konkrét témák is szerepeltek, mint például a víz, de a korábbi éveknek megfelelően szabadon választott témájú színes és fekete-fehér fotókat is vártak.

– A nemzetközi zsűri 86 képet tartott díjazásra alkalmasnak, ezek 26 különböző országban élő hetven fényképész munkái – folytatta Davor Dolencic, a rendező Pannonia Fotóklub elnöke. – A díjazott fényképek mellett további harminc olyan fotó is látható a kiállításon, amelyek szintén magas pontszámot kaptak az értékelések során.

A díjkiosztó ünnepségen zömében a térségben élők vettek részt, így a fődíjas német Holger Buecker, valamint a pályázat legeredményesebb fényképésze, az ausztrál Adrian Whear is távol maradt az eseményről. A péntek esti eseményen Magyarországról egy fotós, a miskolci Soltész Boglárka vett át díjat. Ő a Jövő című képéért a Szlovén Fotóművészeti Szövetség bronzmedálját kapta.