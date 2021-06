Pannon Tükör a Margó fesztiválon

Hazai pályán, a megyei könyvtárban múlt pénteken mutatták be a 26. évében járó Pannon Tükör című regionális művészeti-kulturális folyóirat idei 3. lapszámát. A szerkesztők és a lapszámok ezúttal is ellátogattak a fővárosi, június 10–13. közt zajlott, 10 éves jubileumát ünneplő Margó Irodalmi Fesztiválra, ahol az ottani közönség is megismerkedhetett a zalai szerkesztésű periodikával.

Ezt ne hagyja ki! Így él vissza hatalmával Karácsony Gergely és a baloldali polgármesterek többsége A Városmajori Szabadtéri Színpadon pár napja rendezett lapbemutatóról Bubits Tünde főszerkesztő és Nagygéci Kovács József, a Pannon Tükör online változatának főszerkesztője juttatott el beszámolót lapunkhoz: „Az elmúlt évekhez hasonlóan a Pannon Tükör kulturális folyóirat idén is helyet kapott a Margó Irodalmi Fesztivál programjában, ahol két legutóbbi lapszámukat és a tavalyi év „egymondataiból” készített kiadványukat mutatták be. A Városmajori Szabadtéri Színpadon zajló négynapos irodalmi esemény a kortárs magyar irodalom és a hozzájuk kapcsolódó művészeti ágak ünnepe évről évre, idén pedig, amikor a járványügyi helyzet miatt a könyvhét elmaradt, az egyetlen nagyszabású könyves eseménnyé vált az országban. A lapszámbemutatón elhangzott, hogy a tavaly a 25. születésnapját ünneplő lap a kényszerű szünet után újra örömmel szervez programokat, a margós bemutató után Zalaegerszegen ismertetik meg az érdeklődőkkel a lap idei harmadik számát, majd augusztus elején már az Ördögkatlan fesztiválon tartanak beszélgetéseket, utóbbi eseményen a Pannon Tükör díszvendégként lesz jelen. A lapszámokból a bemutatót vezető online főszerkesztő, Nagygéci Kovács József kiemelte a Hévíz folyóirattal való együttműködést, a legújabb lapszámból pedig azt, hogy a sok remek kortárs szerző írása mellett két, eddig még nem publikált Csengey Dénes-dalszöveg jelent most meg, a néhai keszthelyi író, publicista halálának harmincadik évfordulóján. A Pannon Tükör idén is vendégekkel érkezett a Margóra, a lapszámbemutató utáni beszélgetésben Szekrényes Miklós, immáron Pannon Tükör-díjas író mesélt legújabb, Élni olyan/Meghalni olyan címmel megjelent könyvéről. A Napkút Kiadó által gondozott novellagyűjtemény kapcsán többek között szóba került az írások keletkezéstörténete és az olvasói befogadás kérdése, de a közönség arról is hallhatott, hogy milyen fontos a történeteket elmesélő nyelv megtalálása. Egy moderátori kérdésre válaszolva az író azt is elárulta, hogy már új munkán dolgozik, egy metafizikai regény előkészületei zajlanak. A Pannon Tükör budapesti bemutatkozásának másik vendége Szűcs Krisztián dalszerző-énekes volt, akit a közönség a Heaven Street Seven zenekarból, vagy az irodalmi projektként is működő Rájátszásból, illetve a Szálinger Balázs költővel közös Szűcsinger produkcióból is ismerhet, és aki jó ideje állandó vendége immár a folyóirat különböző programjainak.