A pannon táj irodalma – Beszélgetés dr. Gyimesi Endrével és Bubits Tündével

A zalai írók, költők, az irodalomtörténet jelesei az utóbbi évtizedekben a zalai íróegyesületből lett Pannon Írók Társasága és az általa kiadott Pannon Tükör című folyóirat köré csoportosulnak, ha a nyilvánosság elé akarnak lépni műveikkel.

Mindkét esetben jelentős személyi mozgások zajlottak le az elmúlt néhány évben, a munka azonban töretlen maradt, a lap a főszerkesztőváltások közben is zavartalan fóruma volt a pannon tájon született szép szónak, az írótársaság pedig még bővítette is tagságát. Utóbbi elnöki pozícióját jelenleg dr. Gyimesi Endre történész, volt országgyűlési képviselő és polgármester tölti be, aki a zalai kultúráért kifejtett eddigi munkásságával szerzett tekintélyét kölcsönzi a Pannon Írók Társaságának. Bubits Tünde író, civilben középiskolai irodalom mestertanár tavaly került a Pannon Tükör főszerkesztői székébe, de a napokban jelent meg az első olyan lapszám, amely már teljes egészében az ő szerkesztői filozófiáját tükrözi.

Kettejükkel váltottunk szót a zalai kortárs irodalomról, az eddig vállalt feladataikról és a közeljövő terveiről.

– Sokan felületesen ismerve a zalai irodalmat, azt hihetik, hogy nincsenek komoly hagyományai. Ezt a tények cáfolják, a középkori és újkori zalai irodalom szép fejezeteiről Németh József írt összefoglaló tanulmányt – indította a kitekintést a kezdetektől dr. Gyimesi Endre. – Pálóczi Horváth Ádám, a Helikon, s annak költői, Császár Ferenc, Keresztury Dezső neve fémjelzi a máig vezető utat, amelyen néhány alkotó sajnos valóban feledésbe merült. Ilyen Szabó István, Kamondy Tóth László, de folytathatnám a méltatlanul elfeledettek sorát. Ezzel együtt kevés megye mondhatja el magáról, hogy két irodalmi folyóirata is van. Az 1995-ben indult Pannon Tükör és a Hévíz színvonalas tagja a hazai irodalmi periodikák palettájának. A köréjük csoportosuló szerzők antológiákkal is észrevetetik magukat.

Gyimesi Endre a nyolcvanas években maga is részt vett a zalai írókör elindításában, amely értékes értelmiségi szövetségnek bizonyult, s az e módon tevékenykedők keltették életre a Pannon Tükör folyóiratot. Mellette Orsós Jakab, Pék Pál, Bán Zsuzsa, Péntek Imre neve említendő.

– Ma a zalai városok támogatása teszi lehetővé, hogy a tehetséges írók, költők megismerhetők legyenek a megyei és az országos közönség előtt – folytatta az elnök, hozzátéve, meglepte, hogy rá gondoltak vezetőként a társaság tagjai, de szívesen vesz részt a munkában, hiszen a színvonalra büszkék lehetünk. – Úgy gondolom, a sűrű időszak után nyugodt, építkező időszak következik a lap életében, de a tehetségek megmutatása érdekében a recenziók mellett könyvkiadásban is gondolkodunk, reméljük, forrást is találunk hozzá. Úgy látom, a zalai irodalom minden tagja felsorakozik a két lap körül, ez nagy reményekre jogosít a tekintetben, hogy elkerüljük a provincializmus csapdáját, s országosan is megálljuk a helyünket.

– Számos új formát szeretnénk a lap életébe beépíteni, az egyik legígéretesebb a drámamelléklet, ezzel összefüggésben a színház is erőteljesebben jelen lesz, a 35 éves Hevesi Sándor Színház előtt tisztelegve sorozatot indítottunk – mondta Bubits Tünde, a Pannon Tükör szerkesztési elveiről szólva. – A helytörténeti, irodalomtörténeti rovat is erősödni látszik, ennek egyik jele Kardos Ferenc új rovata, mely a kanizsai irodalmi emlékek közé kalauzol.

A főszerkesztői feladatot nagy felelősséggel vállaló Bubits Tünde jelezte, a ma 500 példányban évente hatszor megjelenő, számonként 120 oldalas Pannon Tükör országos ismertségnek örvendő rovatvezetőinek (Vörös István, Bene Zoltán, Király László, Nagygéci Kovács József, dr. Kostyál László és Turbuly Lilla) munkája is szavatolja a magas minőséget.

– Nagy érték a képzőművészeti és a zenei rovat, mely a megszokott lendülettel lesz jelen továbbra is. A fiatal tehetségek mind többen jelentkeznek, de olyan nagyságok is megtaláltak bennünket, mint Térey János, aki új műfordítást kínált a Pannon Tükörnek. Alkalmanként melléklettel rukkolunk elő, kuriózumként Szálinger Balázs bábjátékának szövegét adjuk közre. Szép örökségünk a muravidéki alkotói közösséggel kialakított kapcsolatunk, barátságunk, ez nagy érték számunkra, kevés lap vállal efféle missziót a határon túli magyar művészetért.

A lapszámok bemutatását új alapokra helyezik, a megye városain túl (Keszthely, Nagykanizsa, Lenti, valamint Lendva) Budapesten is szerveznek a Pannon Tükör megjelenéséhez igazítva irodalomi találkozókat. Az elsőt február 18-án rendezik az RS9 Színházban. Márciusra meghívást kaptak a Petőfi Irodalmi Múzeumba is.