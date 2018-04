Óvodásoknak tartottak bábelőadást Lentiben

A környékbeli települések óvodásainak szerveztek bábelőadást a helyi Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógusai csütörtökön a művelődési központban.

A Neked mesélek elnevezésű hagyományos programon a lenti óvónők a Csillagszemű juhász című mesét vitték színpadra a kicsik nagy örömére.

– A gyerekek számára a legszebb élmény a mese, ezért szervezzük meg nekik ezt az előadást már évek óta – mondta Gál Elekné, a Lenti Napközi Otthonos Óvoda vezetője. – A mai digitális technikákat sem zárjuk ki a gyerekek életéből, mégis úgy érzem, hogy ezek túlsúlyban vannak. A bábjáték ma talán kissé elfeledett, de mi igyekszünk ápolni a drámajáték e formáját és alkalmazzuk is a csoportokban. A kollégáim a mindennapokban is élnek a mesejáték adta lehetőségekkel, nemcsak mesélnek, hanem el játsszák is a történetet. Sokat készültek erre a napra is, a díszleteket maguk állították össze – emelte ki.

Gál Elekné hozzátette: jó kapcsolatot ápolnak a környékbeli társintézményekkel, a mesedélelőtt is ezt mutatja. Nováról, Lovásziból, Rédicsről, Csesztregről és Zalabaksáról is érkeztek óvodások a programra.