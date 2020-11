Orgonahangverseny Luther születésnapján Zalaegerszegen

Luther Márton születésnapján orgonahangversenyt tartanak Zalaegerszegen az evangélikus templomban. A koncert november 10-én, kedden 17 órakor kezdődik. A hangverseny után megkoszorúzzák Luther Márton szobrát.

A hat ciklusból álló koncert tervezett programja:

„Zúgó harang, ének és orgonahang”

Dietrich Buxtehude: Toccata in F, BuxWV 157 1′ 50”

Georg Philipp Telemann: Fuga in F (bicínium) 1′ 30”

Hans Friedrich Micheelsen: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 2′ 25”

Toccata az Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát! dallama fölött

„Aki az Úrban bízva jár, homokra az nem épít már”

Johann Sebastian Bach: Praeludium in a, BWV 895 1′ 10”

Johann Sebastian Bach: Wer nur den lieben Gott läßt walten, BWV 691, 690, 642 5′ 15”

Három korálfeldolgozás a Ki dolgát mind az Úrra hagyja énekünkre

„És buzgó hálát vigyen oltárára”

Felix Mendelssohn Bartholdy: Praeludium in C 3′ 00”

Gárdonyi Zoltán: Te vagy reményem sziklaszála 1′ 20”

Paul Kickstadt: Lobet den Herren alle, die ihn ehren 0′ 45”

Carl Piutti: Lobet den Herren alle, die ihn ehren 0′ 50”

Dicsérjük Istent mind, ki féli itt lent

„A keresztfán drága árom, oltalmamat tőled várom”

Johann Sebastian Bach: Praeludium in d, BWV 899 1′ 40”

Derecskei András: Győzhetetlen és kőszálom 1′ 15”

Kecskés Balázs: Győzhetetlen és kőszálom 1′ 35”

Gárdonyi Zoltán: Erős vár a mi Istenünk 1′ 25”

„Adj békességet, ó, Jézus, ó, Jézus!”

Johann Sebastian Bach: O Lamm Gottes, unschuldig, BWV 1095 2′ 10”

*Johann Sebastian Bach: O Lamm Gottes, unschuldig, BWV 656 – Versus 1 3′ 25”

Két feldolgozás a Krisztus, ártatlan Bárány Agnus Dei-parafrázisra

„Az IGE kőszálként megáll”

Johann Pachelbel: Toccata in C 1′ 30”

Johann Sebastian Bach: Jesus, meine Zuversicht, BVW 728 1′ 45”

Jézus én bizodalmam, örök életre vezérem

*Michael Praetorius: Ein feste Burg is unser Gott 4′ 40”

Korálfantázia az Erős vár a mi Istenünk Luther-ének eredeti, reneszánsz ritmikájú dallamára

37′ 50”