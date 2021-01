Olvasópróba a Hevesi Sándor Színházban: Elnémult harangok (videó)

A tegnapi, színházi berkekben olvasópróbának nevezett első próbanapon mi is bepillanthattunk a Hevesi Sándor Színház készülő új darabjának első lépéseibe. Az Elnémult harangok című színműnek a járványhelyzet miatt még nincs pontos premierdátuma, ha lehet tartani a terveket, akkor február 5-én mutatnák be.

A próba, dacára annak, hogy az alkotói lelkesedést befolyásolja a pandémia miatti korlátozások sora, kellemesen kezdődött, hiszen a darab támogatója frissítőkkel lepte meg a társulatot. (Közismert, hogy a zalai vállalkozói környezet elhivatottan támogatja a zalaegerszegi színházat, egy-egy előadást kiválasztva az évad repertoárjából.)

– A nemrég elnyert zalaegerszegi Kultúra Mecénása díjunk is kötelez bennünket arra, hogy a zalai művészeti és kulturális értékeket segítsük a magunk eszközeivel, ez a soron következő darab pedig olyannyira szól mindannyiunk lelkéhez, hogy jó szívvel állunk mellé, és ajánljuk a majdani nézőknek is – mondta érdeklődésünkre Kemes Zsuzsa, a Patent Kft. vezetője, hozzátéve, évek óta jelen vannak a Hevesi Sándor Színház életében, most először „fogadtak örökbe” darab főtámogatóként egy előadást. Mély érzelmekre számít az Elnémult harangok bemutatásával. – A gyerekek számára fontos Griff Bábszínház sikerében is érdekeltek vagyunk.

Farkas Ignác ezúttal különleges „beugrásra” készül, hiszen nem szerepre, hanem a színpadra állításra kérte fel a teátrum vezetése, miután az eredetileg felkért Szilágyi Tibor egészségügyi okokból lemondani kényszerült ezt a feladatot. A zalaegerszegi társulat Jászai-díjas tagja eredetileg játszott volna a színműben, s miután kollégái tudják róla, hogy szeret tájékozódni a fe­ladatairól, jó előre elolvasta Rákosi Viktor regényét, amelyből Nemlaha György színpadi változata készült. Dr. Besenczi Árpád ezért kérte arra, vezesse a társulatot ebben az alkotó folyamatban.

– A békéscsabai színház két évvel ezelőtt, 2018-ban december elsején mutatta be először az adaptációt – mondta elöljáróban Farkas Ignác. – A dátum szimbolikus, hiszen 100 évvel azelőtt, 1918. december elsején Gyulafehérváron hirdették ki, hogy Romániához csatolják Erdélyt. Ez tehát megelőzte az 1920. június 4-i békediktátumot. Az előttünk fekvő darab szerzője 1903-ban írt regényével látnoki módon előlegezi meg a hamarosan bekövetkezett magyar tragédiát. Azért fontos darab, mert nem volt benne a köztudatban, noha olvasmányos, mértéktartó. Nagyon ajánlom a fiataloknak, akár történelmi ismereteik bővítésére is alkalmas, de a regényt is érdemes elolvasni, bár jelzem, a megyei könyvtár példánya nálam van, arra egy kicsit várni kell.

(A regényt és a belőle készült két filmet is betiltották korábban, jelezték két éve a békéscsabai alkotók.)

– Amikor megkaptam a felkérést, felvettem a kapcsolatot a színpadi változatot készítő Nemlaha Györggyel, aki maga is partiumi, Nagyváradról települt át.

A színművész-rendező elmondta, az ősszel a Hevesi Sándor Színházhoz szerződött fiatal színművészek játsszák az ifjú szerelmeseket, ami jó lehetőség számukra főszerepekben való bemutatkozásra. Dura Veronika és D. Varga Ádám mutathatja meg magát. Játszik a darabban többek között Ecsedi Erzsébet, Kiss Ernő, Andics Tibor. Különleges munkának ígérkezik ez a színjáték Czegő Teréz, Wellmann György és Bálint Péter számára, hiszen mindhárman Erdélyből települtek át hozzánk, hogy évtizedek óta erősítsék a zalai színjátszást.

Kedves pillanata volt a tegnapi próbának, amikor Czegő Teréz átnyújtotta azt a két, személyre szóló textilborítót az igazgatónak és a rendezőnek, amelyet maga hímzett, s amelybe a szövegkönyvet tehetik a megajándékozottak.

– Annak ellenére, hogy már négy kész darab van a tarsolyunkban, folytatjuk tovább az évad munkálatait, belekezdünk az Elnémult harangok próbáiba – tájékoztatott dr. Besenczi Árpád igazgató. – Ráadásul ezúttal még a rendező személye is változott. Így a Farkas Ignácnak szánt szerepet, az ortodox pópát én játszom, Ignácot pedig arra kértem, állítsa színpadra a színművet. Nagyon reménykedünk, hogy a belefektetett munka egyszer beérik, s eléri a közönséget minden előadás, s belátható időn belül találkozhatunk a nézőinkkel.

(Besenczi Árpádot külön köszöntötte Farkas Ignác, hiszen az igazgató 12 napot töltött a keszthelyi kórházban, de mostanra egészségesen tudja folytatni vezetői és színészi feladatait.)

Az Elnémult harangok története abba a kis erdélyi református közösségbe kalauzolja a nézőit, ahol már alig van vallásgyakorló, az ortodox pópa igyekszik a híveket magához csábítani. De ekkor megérkezik a Hollandiában tanult fiatal református lelkész, aki szeretné újjáéleszteni a gyülekezetet, közben beleszeret a pópa lányába…