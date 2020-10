Novára is kiterjesztették a fővárosi táncháztalálkozót

A korábbi évek gyakorlatától eltérően idén nem egyetlen fővárosi helyszínen, hanem az ország tíz településére leosztva rendezi meg az országos táncháztalálkozót a budapesti Táncház Egyesület. A vidéki helyszínek közt volt Nova is.

A kétnapos – szombati és vasárnapi – programban a térség táncegyütteseinek vezetői táncokat tanítottak, volt táncház, illetve a rendezvényhez göcseji népművészeti mesterségbemutató társult.

– Akinek élete a tánc, s itt él Zalában, azzal ezen a hétvégén jó eséllyel Nován találkozhattunk – utalt a résztvevők sokaságára a program egyik szervezője, Rácz Petra. – A Táncház Egyesület látta, hogy a vírushelyzet miatt azt az össznépi táncostalálkozót, ami a korábbi évekre jellemző volt, Budapesten nem tudja megrendezni, így kaptunk mi is felkérést egy zalai program megszervezésére. Miután Nova az utóbbi időben több táncháznak helyet adott, úgy gondoltuk, erre a programra is ez a település lenne a legalkalmasabb.

Szalay Cecília, a község önkormányzati képviselője is a táncosok közt volt. Mint mondta, a program visszatekintés a helyi folklórhagyományokra, hiszen Nován nemcsak népdalkör, de néptáncegyüttes is működött, s dalkörös találkozóknak adott helyet a falu, ugyanakkor a program a jövő terveinek megalapozását is szolgálja.

– Decembertől szeretnénk néptáncoktatást indítani a községben, s abban is bízunk, hogy Novának újra lesz néptáncegyüttese – mondta.

– Ez a találkozó jelzi, hogy igény lenne rá, csak szombaton közel 300 résztvevője volt a programnak. Volt, akit inkább csak a mesterségbemutatók vonzottak, de akadtak novaiak, akik a táncba is bekapcsolódtak.