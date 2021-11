Nosztalgikus hakni lett az új Szellemirtók

A Szellemirtók a 80-as évek egyik ikonikus blockbustere volt, mely a mai napig megállja a helyét.

Az öt évvel ezelőtti változat, ha a minőséget figyelmen kívül hagyjuk, már koncepcionálisan is megbukott a női főszereplős felütéssel. Most újfent megpróbáltak életet lehelni a szériába, több-kevesebb sikerrel.

A 12 éves Phoebe (Mckenna Grace) magának való zsenipalánta. Mogorva anyjával és átlagos bátyjával egy Isten háta mögötti farmra költöznek, miután megöröklik a telket. A beilleszkedés jól megy, ám a családnak rá kell jönnie: a közeli kisvárosban természetfeletti erők munkálkodnak, s nem véletlenül vannak ott, ahol.

Az örökség alcím több szempontból is találó. Egyfelől a filmben fontos szerep jut a családnak, a hagyatéknak, ugyanakkor van ennél frappánsabb apropója. Az eredeti film Ivan Reitman munkája, akinek fia, Jason is sikeres, Oscar-jelölt rendező, olyan művekkel mint a Juno, az Egek ura vagy a Köszönjük, hogy rágyújtott. Most rá esett a választás, hogy öregbítse a franchise hírnevét, s noha az elmúlt 10 évben nem volt képes kiemelkedőt alkotni, biztatónak tűnt, hogy elvállalta a munkát. No, de milyen is a kész mű? A szinopszisból kiderül, a nagy öregek csak közvetetten térnek vissza, a fókusz Phoebe-n és családján van. Manapság hatalmas népszerűségnek örvendenek a 80-as évek nosztalgiáját megidéző alkotások, az új Szellemirtók pedig nem titkoltan erre épül.

Rengeteg a kikacsintás, a rejtett utalás, a visszatekintés az első részre. Ezeket az elemeket Reitmannak sikerült ízlésesen előadni, a koncepció részévé tette. A sztori szép lassan csordogál, az expozíció hosszú, de mindig történik valami, ami fenntartja a figyelmet. Fokozatosan indul be a cselekmény, hogy végül egy látványos és bájosan szép tisztelgésben teljesedjen ki. Ez eddig remekül hangzik, de sajnos Az örökség számos sebből vérzik, kezdve a karaktereknél. Phoepe hiába cuki és kedvelhető, a 12 éves fizikus zseni figura elcsépeltnek hat. Ugyanez elmondható újdonsült barátjáról, Podcastról (Logan Kim), aki az abszolút poéngyáros. Humorbombái sokszor működnek, de szó szerint minden jelenetébe kellett valami pihent geget erőltetni, mely egy idő után inkább fárasztó volt, mintsem vicces. A másik nagy probléma a következetlenség. Lehet azzal takarózni, hogy ez egy fantáziafilm szellemekről, de az első rész is az volt, mégis kimondottan okosnak és alaposnak bizonyult. Az örökség azonban sok helyen zavaróan butácska, mellőzi a logikát és az összefüggéseket. Rengeteg az apró zavaró tényező, amely egy idő után bosszantóvá válik, többek közt azért, mert felületessé teszi az addig korrektül felépített élményt. A zárás ettől függetlenül szép, kellemes szájízzel álltam fel utána, de hazudnék, ha azt állítanám, hogy sikerült feledtetnie a problémákat.

A Szellemirtók: Az örökség érdekes próbálkozás, s kétségtelenül több létjogosultsága van, mint a 2016-os változatnak. Mégsem vagyok elégedett, mert ettől a stábtól és főleg Jason Reitmantól többet vár az ember. Szó nincs róla, hogy világmegváltó darabra számítottam, de a tucat blockbusteres klisé, következetlenség, illetve a túltolt humor a kelleténél jobban rányomja bélyegét a végeredményre. Persze egyszer kellemes élmény volt, s az esetleges folytatást tekintve van potenciál ebben a franchise-ban. A nosztalgiafaktor, a tisztelgések, illetve a fiatalos lendület miatt minden korosztály megtalálhatja benne a kedvére való elemeket, de ehhez az is kell, hogy szemet tudjunk hunyni a hiányosságok felett.