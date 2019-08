Nézői igények szerinti lendvai színházi terv

A nézői igényeknek megfelelve ezúttal is szórakoztató előadások szerepelnek a 2019/2020-as évadra szóló magyar nyelvű bérletes színházi sorozatban. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet hat előadást kínál a látogatóknak.

A színházi sorozatnak az anyanyelvápolás, az identitástudat megőrzése, valamint a nemzeti kultúra erősítése érdekében kiemelt szerepet tulajdonítanak a Muravidéken. A szlovéniai magyarság kultúraszervező intézménye, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet ezért évről évre megszervezi azokat az elő­adásokat, amelyek nemcsak a Lendván és környékén élők körében kedveltek, de a határ menti térség zalai és vasi oldaláról is egyre többen látogatják a programot.

A programsorozat szeptemberben kezdődik, s havi egy előadás várható. Nyitásként Michael Cooney Nicsak, ki lakik itt? című vígjátékát tekinthetik meg a nézők a Bánfalvy Stúdió előadásában, Beleznay Endre és Gesztesi Károly főszereplésével, mások mellett a társulatot alapító Bánfalvy Ágnes közreműködésével. Októberben a Veres 1 Színház társulata jól ismert zenés komédiával, a hetvenes évek ismert olasz slágereit felvonultató Anconai szerelmesekkel érkezik a muravidéki városba, ennek főbb szerepeiben Buch Tibort, Fésűs Nellyt és Dósa Mátyást láthatják a nézők. A veresegyházi társulat másik előadással is ellátogat Lendvára az évadban, a Ray Cooney és John Chapman szerzőpáros által jegyzett Ne most, drágám! című vígjátékot várhatóan a tél végén, tavasz elején mutatják be. A szerelmi konfliktusra épülő komédia főszereplői Csonka András, Mihályfi Balázs, Steinkohl Erika, Fésűs Nelly lesz.

A múlt évadban mutatkozott be Lendván az elmúlt évek egyik legnagyobb Broad­way-sikerével, az Amerikában több Tony- és Puli­tzer-díjat is nyert Augusztus Oklahomában című tragikomikus családtörténettel a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház. Novemberben magyar szerző vígjátékával, Molnár Ferenc örök érvényű Mefisztó-történetével, Az ördöggel térnek vissza. A címszerepet a Jászai-díjas Mészáros Máté, a szerelmespárt az ugyancsak Jászai-díjas Bozó Andrea és Fenyő Iván alakítja. A 2002-ben a rendező Vizeli Csaba ötlete nyomán alakult MagyaRock Dalszínház Tolcsvay László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi darabját, a Dickens Karácsonyi ének című kisregényéből írt musicalt mutatja be. Az elő­adás különlegessége, hogy a főszerepet a pályafutását rock­énekesként kezdő Gerdesits Ferenc, a Magyar Állami Operaház magánénekese alakítja.

Az évad folytatásaként az Eisemann Mihály, Zágon István és Nóti Károly által írt Hippolyt, a lakáj lesz. A klasszikus zenés vígjátékot januárban láthatja a közönség, a Turay Ida Színház előadásában. A darab rendezője a Jászai-díjas érdemes művész, Mikó István, aki egyben az egyik főszerepet, Schneider Mátyást formálja. Társa a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi Ildikó, a Jászai-díjas Benkő Péter és Frech Zoltán lesz.