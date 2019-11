Néptáncos kavalkád lesz a HSMK-ban

November 16-án 18 órakor kerül sor a Hevesi Sándor Művelődési Központban a Kanizsa Táncegyüttes műsorára, melyen a Vizeli Dezső koreográfus által vezetett többi hagyományőrző csoport is színpadra lép.

Mint azt Vizeli Dezső elmondta: két évvel ezelőtt a Kanizsa Táncegyüttes fennállásának 45. évfordulóját egy gálaesttel ünnepelték meg, melyen felléptek a régi tagok is. Utóbbiak annyira jól érezték magukat, hogy azóta is várják az újabb lehetőséget, másrészt a koreográfus úgy véli, az aktív táncosoknak is a hasznára válik, ha újabb műsor keretében adnak számot arról, mit sajátítottak el az elmúlt két évben. S hogy a műsor igazán monstre legyen, a Vizeli Dezső vezette többi tánccsoport is szerepet kap, így a Pántlika Néptánccsoport, a Zöldág Táncegyüttes, a Rozmaring Táncegyüttes, a Zsibavirág Táncegyüttes és a Sormás Táncegyüttes. A műsorban többek közt zalai, sárközi, szatmári, a határon túlról, Erdélyből pedig Györgyfalva környéki, kalotaszegi és moldvai táncok lesznek láthatók. Az est során a Bojtár Népzenei Együttes muzsikál.