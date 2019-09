Nemzetközi festménykiállítást láthat Pacsán a hét végéig

Pacsa’s Art Projects címmel modern képzőművészeti kiállítás nyílt a zalai kisváros művelődési házában pénteken.

A kisvárosban élő, illetve a településhez kötődő magyar, valamint orosz festőművészek alkotásaiból rendezett tárlat szeptember 23-ig látogatható.

A megnyitón Kelemen Tamás polgármester köszöntötte az érdeklődőket és az orosz művészeket, akik második otthonuknak a zalai várost, Pacsát választották és köszönetet mondott a pacsaiaknak, hogy befogadták őket.

A tárlatot figyelembe ajánló megnyitón elhangzott, a városról elnevezett művészeti projekt első kiállításával léptek a közönség elé az alkotók, akik úgy tervezik, hagyományt teremtenek ezzel, és évente megrendezendő esemény lesz a tárlat oly módon, hogy a későbbiekben más európai országok művészei is csatlakoznak a projekthez. A kiállítás mellett számos művészeti foglalkozás ötletét fogalmazták meg felnőttek és gyermekek számára is. Lesz festészeti mesterkurzus, és különböző oktatási programok, azzal a reménnyel, hogy a résztvevők bekapcsolódnak a művészeti projektbe is. A kiállításhoz kapcsolódó kulturális események egyúttal lehetőséget biztosítanak a kommunikációra és az interakcióra, valamint a modern világ és a szépség életünkben betöltött szerepének felmutatására. A jövőben előre meghatározott témájú kiállításokkal jelentkeznek a művészek, s mivel Pacsa gyönyörű környezetben fekszik, tökéletes témát kínál festészethez, ezért a következő tárlatot ennek szentelik, az alkotásaikkal bemutatva a tájat.