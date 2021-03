Nemes teherrel – Kanizsa József 52. kötetéről

Ha egy alkotó kiterjedt kapcsolatokat ápol pályatársaival, az általa művelt területhez, az íráshoz, irodalomhoz igazodó rendezvények részese, figyelője, könnyen azon kapja magát, hogy már az 52. saját könyvét tarthatja a kezében.

Ez történt a zalai származású, gyökereit erősen őrző Kanizsa József íróval, aki sosem feledkezik el arról, hogy újabb és újabb köteteiből szerkesztőségünkhöz is eljuttasson egy-egy példányt, rajtunk keresztül jutva el hűséges zalai olvasóihoz.

A magánkiadású, Nemes teherrel című, vegyes műfajú könyv a visszaemlékezés és a kultúrtörténet személyes elegye, ahogy az alcíme is mutatja: Versek, prózák, fotók 2020-ban, de korábbi évtizedekből is.

A hetvenkilencedik évében járó szerző (akinek a szívében egyébként „még tavasz izzik”, jelzi a hátsó borítón) augusztusi születésnapi költeménnyel indítja útjára az olvasóját, a verscímmel pedig kötetcímet is lel az alkotó. Ezután afféle szellemi-földrajzi leltár következik, melyben Budapest, Óbuda, Tihany, Európa s természetesen a szülőföld, a felnevelő Zajk, Letenye, Nagykanizsa, Zalaegerszeg platánjai, Pannonhalma, az Alföld, a Hajdúság, Gyula sorjázik egymásra, lírai léptékben mutatva a szerző és tárgya érzelmes viszonyát.

A tájak után emberek kerülnek Kanizsa József tolla alá: barátok, tanárok, rokonok, családtagok, tisztelt és kedvelt művészek kapnak egy-egy lapot a kötetben, s persze kedves szavakat, melyekből ismeretlenül is ismerőssé váló arcélek épülnek fel az olvasó számára is. Kanizsa József alázatos építgetője az általában a líra hátsó udvarában – okkal, ok nélkül – meghúzódó alkalmi költemény műfajának, noha úgy tűnik, nem az ünnepi vagy hétköznapias alkalom, sokkal inkább a megénekelthez fűződő kapocs dönt a szövegek megszületéséről. A túláradó érzelmek folyamát nem könnyű mederben tartani, ezzel tisztában van a világ előtt emocionálisan szélesre tárt kebellel élő földink is. Az együttérzéssel és emiatt sok felkiáltójellel leírt mikrovilágba még a zajki rétek méhei is beleférnek. Kanizsa József alkotói tárházának fontos lakója a hit s annak megélése, egy fejezet e témakörnek is szentelődik. Bensőséges szöveget kap egyebek közt Csukás István mint jó ismerős, majdnem barát emléke, akit közös fotó is őriz, így az óbudai Kéhli vendéglő Krúdy szalonjába csöppenhetünk. (Tudni kell, Kanizsa József mint óbudai lakos egykori titkára, tiszteletbeli örökös tagja s máig motorja a Krúdy Gyula Irodalmi Körnek, amely a kalandos életű író életművének őrzését, népszerűsítését tűzte célul.) Az emlékezések fejezetben számos egyéb, fővárosi és vidéki kulturális, irodalmi rendezvény, találkozó kései, de nem megkésett beszámolója is helyet kapott, a pályatársakkal készült derűs hangú interjúk mellett pedig ott állnak a szomorú aktualitású nekrológok.

A kötet olyan műveket is tartalmaz, amelyek Kanizsa Józsefhez szólnak, az ő irodalmi élmények iránt fogékony és elkötelezett alakját teszik plasztikusabbá előttünk. Ugyanezt szolgálják a munkásságát górcső alá vevő recenziók.