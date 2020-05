Nagykanizsán évszázados hagyománya van a nőegyleti tevékenységnek

A Nagykanizsai Honvéd Kaszinó Hölgyklubjának mindennapjait és a tagok élményeit gyűjtötte egy csokorba legújabb, „33 nő” című könyvében Büki Pálné Erzsébet, a szervezet vezetője.

A kötetet Balogh László polgármester köszöntő gondolatai nyitják. A városvezető szerint a hölgyklub olyan civil közösség, akik a nők által képviselt, és a történelmünk során megjelenített értékeket, érzelmeket és érdemeket plántálják bele 21. századunk kissé szikárrá és homogénné váló talajába. Hogy ezáltal újra és újra életre leheljék kultúránk színes bokrétáját, felmutassák korunk sokszor láthatatlan gazdagságát. Hiszen másfél évtizedes tevékenységükkel, színvonalas és egyedi programjaikkal, követendő karitatív munkájukkal és az országban szinte egyedülálló folyamatosan megszervezett kulturális rendezvényeikkel, együttműködéseikkel rangos helyet vívtak ki a város szívében.

A hölgyklubra büszkék lehetnek a kanizsaiak, mert az ő szellemiségükben van valami nagyon ősi és tradicionális, de egyben valami nagyon mai és modern jelenik meg, maga a mindig megújuló nő. Ezt a megújulást és nőiességet tükrözi a „33 nő” című könyv is.

Mivel a Hölgyklub a Honvéd Kaszinó falai között működik, ezért a könyv megjelenését Halmos Ildikó, az intézmény igazgatója is támogatta. Tette ezt már csak azért is, mert hajdanán a ház adott otthont az Izraelita Jótékonysági Nőegyletnek, másrészt a kaszinó számos más, hasznos közösségi és érdekes feladatot vállaló egyéb civil szervezetnek is teret biztosít.

A szerző, Büki Pálné Erzsébet elmondta: ugyan a társaság két év múlva ünnepli 20 éves születésnapját, ám úgy érezték, hogy a 18. év épp olyan jeles dátum, hiszen nagykorúvá érett a 2017-ben az „Év civil közössége” címmel elismert szervezetük.

– A másik oka, hogy a tagok életkora nagyon magas, magam is megkezdtem a kilencedik „X”-et – folytatta. – Most még éreztem annyi életerőt, vitalitást, hogy képes vagyok összeállítani egy ilyen nívós munkát. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a kezdetektől, tehát az ötlet megszületésétől nagyon sokan támogattak, néhai férjem is mindig biztatott, kiállt mellettem, hogy bizony képes leszek összefogni egy ilyen speciális, kizárólag női szervezetet. A közel két évtized lenyomatai, beszámolók, fotók és újságcikkek kaptak helyet a lapokon. Az eltelt időszak eseményeinek az összefoglalása, azok megtervezése, levezetése pedig egyfajta módszertani anyagot jelenthet más civil szervezetek és közösségek számára.