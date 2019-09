Nagykanizsai siker született az Európai Junior Informatikai Diákolimpián

A szlovéniai Mariborban rendezett Európai Junior Informatikai Diákolimpia nemzetközi versenyen lelkiismeretesen helytálltak a vetélkedő magyar diákok. Egyikük, Németh Márton Tamás, a Batthyány Lajos Gimnázium tanulója bronzérmet kapott.

Ez a diákolimpia a 2003. december 31. után született tanulók versenye, melynek a maribori egyetem informatikai és technikai tanszéke adott otthont. A diákok a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) tehetséggondozó programjának keretében készültek fel a világversenyre. A nagykanizsai Németh Márton Tamás, a kapuvári Gábor Dávid, a békásmegyeri Székely Milán és a debreceni Aszalós Péter alkotta magyar diákválogatott csapatot a nagykanizsai Erdősné Németh Ágnes, az NJSZT alelnöke és Leitereg András az ELTE PhD hallgatója készítette fel és vezette.

– Csapatkapitányként és felkészítő tanárként is érintett voltam – fogalmazott érdeklődésünkre Erdősné Németh Ágnes tanárnő. – A diákom, Márton a programozást először Logo nyelvvel kezdte. Tavaly óta szerepelt a Neumann Társaság Nemes Tihamér versenyén is. Akkor második lett, idén viszont már megnyerte azt a seregszemlét a programozási kategóriában. Kiemelkedően tehetséges matematikából és informatikából egyaránt – és az a hobbija is, hogy matematika- és informatika feladatokat old meg.

A kétfordulós viadal azzal indult, hogy a gyerekek többek közt megismerkedtek azokkal a speciális mikroszámítógépekkel, melyekkel később dolgozhattak.

– A két napon négyórás munka alatt kellett három-három feladatot megoldaniuk a fiataloknak – folytatta Erdős­né Németh Ágnes. – Ezekben többféle algoritmikus problémára kellett megoldást találniuk. Például a retró „Tetris” elnevezésű játéknak a „T” alakú elemét helyezték el. Megmondták, hogy a középső elemek hol is helyezkedjenek el egy nagy táblán, amit úgy kellett lefedni, hogy a lehető legtöbb értéket borítsák az alakzatok. Tehát ezúttal a gyerekek nem játszottak, hanem egy bizonyos elrendezést kerestek meg.

Az alelnök és felkészítő hozzátette: a versenyzésen kívül a szervezők gondoskodtak arról, hogy a diákok megismerkedhessenek a rendező ország, ez esetben Szlovénia értékeivel, s kirándulásokat szerveztek számukra.

A mindössze tizennégy éves Németh Márton Tamás természetesen nagyon örült annak, hogy ezúttal nemzetközi porondon is bizonyíthatta eddig megszerzett tudását. Elmondása szerint elégedett a bronzéremmel, bár úgy érzi, még több koncentrációval akár ennél előrébb is végezhetett volna a maribori verseny tabelláján.

– Az informatika, ezen belül a programozás az életem szerves részét képezi – mesélte a szép eredményt elért kanizsai diák. – Mivel szeretném még megcsillogtatni a tudásomat, ezért igyekszem naponta legalább két órát foglalkozni többek között online versenyekkel, illetve tréninggel. Ilyen megmérettetésekre ugyanúgy lehet „edzeni”, mint bármilyen sportra.

Erdősné Németh Ágnes végül kiemelte: a világolimpián és a mostani európai viadalon is tökéletes képet kaphattak a nemzetközi mezőny erőviszonyairól.

– Ennek nagy hasznát vesszük, hiszen jövőre június 29. és július 5. között a nagykanizsai Batthyány-gimnázium ad otthont a Közép-Európai Informatikai Diákolimpiának. A grandiózus eseményen, 15 ország 4 fős csapatai szerepelnek, ahol a 17–19 éves korosztály képviselteti magát.