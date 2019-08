Művészet és találkozás Gyenesdiáson

Múlt héten nyílt meg és augusztus végéig várja a látogatókat két festőművész, Szép Valéria és Jan ten Hove Találkozások című tárlata.

A kiállítást Hársfalvi György, a szervező József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

Szép Valériát bemutatva elmondta, hogy az akkori Jugoszláviában, Kikindán született, Angliában tanult, évekig Afrikában élt, most Cserszegtomajon lakik. Többnyire olajképeket fest, de átlépve a kétdimenziós határokat agyagból és más anyagokból is készít alkotásokat, gyakran kombinálva e technikákat. Mint elhangzott, képei néhol elvontak, meseszerűek, történetet mesélnek el.

A másik alkotó, Jan ten Hove technikai illusztrátor és festőművész, akinek körülbelül 3000 rajza szerepel holland lexikonokban és enciklopédiákban. Kémiai és fizikai tankönyveket is illusztrált, pakisztáni analfabétáknak is készített tankönyvábrákat. A Kapolcson élő festőművész utóbbi három évben született képeit láthatja a közönség. Ezek fontos témája a zene, vannak vallási jellegű munkái: többször ábrázolja Árpádházi Szent Erzsébetet, a Madonnát és Szent Ferencet is.

A tárlat megnyitóján a Bodnár trió és vezetője, Bodnár Sándor és növendékei léptek színpadra.