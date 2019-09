„Mütyürökből” születik életünk története – Megnyílt Zeljko Hudek kanizsai kiállítása

Zeljko Hudek számos festményén első pillantásra sok-sok „mütyür” látható, ám miután a néző átrágja magát a „káoszon”, rájön: a „szincsi” motívumok nagyon is mély üzeneteket rejtenek.

A Tegnap világa címmel nyílt kiállítás Zeljko Hudek horvát származású festőművész vidám alkotásaiból nemrég a Nagykanizsai Honvéd Kaszinóban; s az intézmény vezetője, Halmos Ildikó jellemezte találóan az alkotó kedvenc ábrázolásmódját a „mütyürök” kifejezéssel.

Hudek szinte már otthon van a dél-zalai városban és annak térségében, hiszen évről évre visszatérő vendége a kendlimajori Ludvig Nemzetközi Művésztelepnek. Nem hétköznapi alkotásai kedves színfoltját adják a két héten át tartó szimpózium termésének.

– Az első kifejezés, ami mindig eszembe jut Zeljko képei láttán, az a mese – mondott néhány szót az alkotóról Ludvig Klára, a Kendlimajori Művészeti Akadémia szervezője a megnyitón. – Harsányak a színek, zajosak az utcák, a házak, bájosak az autók, kedvesek az emberek. Ám ha kicsit hosszabban időzünk egy-egy kép előtt, rájövünk, hogy nem mesék ezek, hanem történetek felnőtteknek. A mi életünk, mindennapjaink történései. 2005-ben találkoztunk Zeljkóval először, amikor Nagykanizsa testvérvárosai részére a férjemmel, Ludvig Zoltánnal megszerveztük az első testvérvárosi művésztelepet. Zeljko Ausztriából jött a gleisdorfiakkal.

Hamar megtaláltuk vele a közös hangot, sokat beszélgettünk, főleg politikáról és történelemről, az életről. Azóta rendszeres résztvevője a művésztelepünknek, ahol mindig a társaság középpontja. Zeljko Zágrábban született, közel a vasútállomáshoz; olyan környéken, ahol egész nap nagy a mozgás, emberek jönnek-mennek, hoznak-visznek dolgokat, várják a vonatot vagy a vonattal érkezőt. Esznek-isznak, nevetnek, veszekednek, hangoskodnak. Az ilyen helyeken több a hajléktalan és a macska is, az ittas férfi és a kihívóan öltöző nő – olyan emberek, akik ma a művészetek főszereplői. A művész édesapja operatőre volt a jugoszláv, majd a horvát TV1-es csatornának és hangmérnökként dolgozott a filmgyárban, és Zeljko gyerekként sok időt töltött apja munkahelyein, ahol hírességekkel, világsztárokkal is találkozott. Többük autogramját máig őrzi. Érettségi után a Zágrábi Művészeti Egyetemen tanult festészetet. Egy rajzfilm­stúdióban kezdett dolgozni, ahol háttérképeket festett, rajzolt és operatőri munkát végzett. Majd kitérő következett az életében: Marija Bistricán, a horvátországi kegyhelyen a családnak van egy szállodája a főtéren. Testvérével ott volt egy közös kocsmájuk, abban dolgozott néhány évig. 2003-ban úgy döntött, Ausztriába, Grazba költözik a feleségéhez, aki akkor már egy ideje ott élt és dolgozott. Zeljko a füstös, zajos zágrábi településrészből egy csendes, hangulatos városba került, amely azóta is nyugodt körülményeket kínál neki az elmélyült munkához. 2006 óta kizárólag a festészetből él.

Ludvig Klára hozzátette: képeiről a hagyományos horvát naiv festészetet jellemző mozgalmasság köszön vissza. A hétköznapi életet bemutató karakterábrázolás, a körülöttünk nyüzsgő állatok, mint az emberekhez idomult karakterek; a mindennapi használati tárgyak keveréke. Zeljko ennek a naiv világnak az elemeit emelte be a művészetébe és teremtett belőle kortárs művészetet.

– Ugyanis míg a horvát naiv festészetben az idealizált élethelyzetek illuzórikus romantikáját látjuk, mint egy nagyon is vonzó, élhető világot, addig Zeljko képei minden vidámságuk ellenére a városi ember napi élményeit, családi konfliktusait, lepusztuló tárgyakkal körülvett élettereit, az alkoholizmusba menekülő kilátástalanságot jelenítik meg – folytatta Ludvig Klára. – Alkotásain az emberi gyarlóság is megjelenik, az alapvető szemérmességet nélkülöző magamutogatás, ahogy szüntelen boldogságunkról készítünk szelfit a közösségi oldalakra. Zeljko személyében hihetetlen szociális érzékenységgel bíró művészt ismerhetünk meg.

A megnyitó alkalmával Zeljko Hudekkel is válthattunk pár szót arról, hogyan látja önmagát, s alkotóként mi a célja.

– Szeretem az embereket, és művészetem nagyobb része róluk szól – mondta kérdésünkre. – Különböző szituációkban, némi groteszkséggel vegyítve láttatom magunkat, kicsit talán a régi idők melankóliája is ott van minden képemben; s nem utolsósorban a nosztalgia egy letűnt világ iránt, amikor a közösségek még valódi közösségek voltak és az emberek tudtak együtt élni egymással. Ez sajnos a tegnap világa, ma a társadalmi szereplők idegenek egymás számára. Hogy mi inspirál? Minden. Ahova megyek, mindenütt találok inspirációt, ilyen a természetem. Van, amikor a történelemből merítek, de ha az utcán sétálok vagy ülök egy étteremben, ott is figyelem az emberek arcát, mozdulatait és sokszor eszembe jut valami, amit rögtön meg akarok örökíteni. Azaz: a hétköznapok festője vagyok…