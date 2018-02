Múltidéző 1983-ból Zalaegerszegről-Bábozz csak Bajazzo!

Olvassa el, mit írtunk az egerszegi bábcsoport A békakirálykisasszony című előadásáról 35 éve.

A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint a zalaegerszegi Helyőrségi Művelődési Otthon közös csoportját Télapó táján láthatták először az érdeklődő gyerekek és felnőttek.

Akkor egy többfajta bábos technikát bemutató egyveleggel kínáltak szórakoztatást, most pedig a Békakirálykisasszony című mesét dolgozták fel.

Szebbnél szebb bábok, ötletes díszletek, s aláfestésként Jean Michel Jarre és Vangelis zenéje. A siker tehát várható volt, s nem is maradt el. Az újdonsült bábegyüttes tagjai pedagógusok, népművelők, diákok. Vezetőjük Nyakasné Turi Klára, az egykori Kacsa Kázmér bábcsoport irányítója. Sőt az egykori gyermekcsoport tagjai közül ketten most is jelen vannak, immár középiskolásként a Bajazzóban is.

– Miért éppen ezzel a mesével mutatkoztak be? – kérdeztük a csoport vezetőjétől, aki a bábokat is készíti.

– A Bajazzo bábszínházi feladatot is felvállal, így ezután minden kedden bábelőadás lesz a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban. Úgy gondoltuk, hogy ezt a sort magyar népmesével illene kezdenünk. A békakirálykisasszony megfelelőnek látszott e célra. Hetekig mindenki csak meséket olvasott, míg ezt kiválasztottuk.

Hogy mennyire kollektív műfaj a báb, arra jó példa, hogy az előadásban szereplő oroszlánnak és medvének – akikkel természetesen megküzd a legkisebb királyfi – két tagja is volt. Beszédhangjuk egy-egy hölgy, de a dühös, harcias morgásokat, üvöltéseket már a csoport férfitagjai kellett, hogy magukra vállalják. De az sem rossz példa, ha azt említjük, hogy a békakirálykisasszonyt – civilben Kovács Juliannát, a Ságvári-gimnázium harmadikosát – három hete operálták vakbéllel, s partnere a legkisebbik királyfi, vagyis Winkler Ferenc muzeológus a betegágyához járt el, hogy próbálhassanak…

A társulat tagjai

Turi Klára aztán bemutatja a csoport többi tagját is: Rózsás Rita a Deák szakközépbe jár, a Kacsa Kázmér tagja volt még néhány éve, Ebedli Gyöngyi a módszertani bölcsődében dolgozik, s gyalog jár haza próbák után Csácsbozsokra, Németh Erika óvónő az Űrhajós utcában, s mindazt, amit itt tanult, továbbadhatja a gyerekeknek. Árbócz Imréné Horváth Judit a Kilián-iskola tanítónője és újdonsült fiatalasszony, Kereki Judit jókedélyű könyvtáros a József Attila városi könyvtárból, Teket Márta, a Kilián-iskola kisdobos vezetője, aki szintén használni tudja munkájában az itt látottakat.

Vas Éva, a Ságvári-gimnáziumból a csapat lelkiismerete, Stefán Gábor, a VMK népművelője és balett tanára a villámhárító, ő akkor is nyugodt, ha mindenki más ideges. Fazekas Rozália, az örök aggályoskodó, akinek „C” kategóriás bábcsoport vezetői engedélye van, s Babos Mária a megyei könyvtárból az állandó ló. Mivelhogy a mesében szereplő mindhárom lovat ő játszotta.

– Legközelebb milyen új darabot látunk a Bajazzótól?

– Óz, a csodák csodája kerül paravánra, reméljük, gyermeknapra be is mutathatjuk. Már készülnek a bábok ehhez a meséhez, de más darabok figurái is megszülettek már. Oroszlányban április 9-én rendezik meg a dunántúli bábfesztivált, ott is szeretnénk bemutatkozni.

– Többféle bábos technikát is láttunk már az együttestől, annak dacára, hogy a többség egészen kezdő…

– Sőt, sok embernek ez volt az első színpadi bemutatkozása. De aki ide jött, az azért jött, mert játszani akar. Ha pedig akar, akkor a tanulás nem gond.

Magyar Hajnalka; (Zalai Hírlap, 1983. március 1.)