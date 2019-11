Mozaik Társulat premierje a Nagykanizsai Honvéd Kaszinóban

„Ha egy kígyó (ami ritkaság) fölfalja önmagát, marad-e utána egy kígyónyi űr? És olyan erőhatalom van-e, mely egy emberrel ember voltát megetethetné? Van? Nincs? Van? Fogas kérdés!”

E szavakkal kezdődik Örkény István minden korban aktuális mondanivalót hordozó műve, a Tóték című tragikomédia, s ezzel indult a Mozaik Társulat szombat esti premierje is a Nagykanizsai Honvéd Kaszinóban. A darabot a társulat vezetője, Szollár-Nikolics Zsanna állította színpadra, Varró őrnagyot Micsinai Dominik, Tótot pedig Antal Gergő alakította. A többi szerepben Pávlicz Erikát, Gelsei Zsófiát, Fási Barnabást, Szollár Attilát és magát a rendezőt, Szollár-Nikolics Zsannát láthatta a közönség.

– A nyolctagú Mozaik Társulatot három évvel ezelőtt alapítottuk meg a József Attila életéről, gondolatairól szóló Ülni, állni, ölni, halni című darab kapcsán, s a csapat azóta is működik, sőt, ez Nagykanizsa egyetlen felnőtt színházi társulata – tudtuk meg Szollár-Nikolics Zsannától, aki azt is megjegyezte, természetesen a társulat szeretettel várja mindazokat a felnőtteket, akiket vonz a színjátszás. – A Tóték a harmadik darab, amit színpadra állítunk, s bár 15-16 éves korunkban egyszer már eljátszottuk, de felnőttként bizonyos elemeit már más, újabb szemszögből látjuk. Ezért nyúltunk vissza hozzá ismét. Az előadást tájolni is fogjuk, van meghívásunk Zalaegerszegre, Pécsre, Pápára – és azt reméljük, hogy még további helyszínekre is sikerül vele eljutnunk.