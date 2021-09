Monda a becsületről – Zöld lovag filmkritika

Artúr király legendáját szinte mindenki ismeri. A hozzá tartozó mondakörből is akadnak ismerős nevek, úgymint Sir Lancelot és a kerekasztal lovagjai, vagy Merlin, a varázsló.

Az egyik legrégebbi, ám kevésbé ismert történet a Zöld lovagé, amit most David Lowery álmodott vászonra saját stílusban.

Gawain (Dev Patel), Artúr (Sean Harris) unokaöccse léhűtő jellem, iszik, bordélyba jár, a mának él, de tiszteletre és hatalomra vágyik. Ezt lehetősége is lesz kivívni, amikor karácsonyra betoppan a Zöld lovag ­(Ralph Ineson) és játékra invitálja a jelenlevőket. Egy jelentkező lecsaphat rá a kardjával, ám ha túléli a vágást, pontosan egy év múlva a bárdjával viszonozni fogja az ütést. Gawain önként vállalja a feladatot, és le is csapja a lovag fejét, az azonban néhány pillanattal később felveszi a testrészt, s nevetve ellovagol a messzeségbe. Gawain ijedten konstatálja: nem biztos, hogy egy év múlva ő is ilyen szerencsés lesz.

Lowery nem kezdő rendező, többször bizonyított már. Készített színvonalas mesefilmet (Elliot, a sárkány), lírai romantikus krimit (Vétkező szentek), illetve a létezés értelmét boncolgató totális agyrúgást (Kísértettörténet). Borítékolható volt, hogy autentikus módon kezeli majd a Zöld lovag történetét, és így is lett. Aki nem ismeri az eredeti mondát, nem fog lemaradni semmiről, de aki tudja, miről szól, annak is lesz része meglepetésekben.

A sztori gerince nem változott, a szinopszisban felvázolt konfliktus adja a cselekmény alapját, mindezt bő félórás expozícióban látjuk. Megismerjük ­Gawain mindennapjait, a viszonyát a királlyal, majd érkezik a címszereplő, s a feje tetejére áll minden. Lowery nem pepecsel azzal, hogy a várakozással teli egy évet bemutassa, pillanatok alatt eltelik ez az idő. A lényeg a főhős útja a lovag ­otthonául szolgáló Zöld Kápolnáig, mely során számos kalandba keveredik. Útonállók, mitikus lények, kísértetek övezik útját, mígnem meg tud pihenni egy kastélyban, mielőtt szembenézne a végzetével. Mindegyik kis állomásnak megvan a maga funkciója és mind hozzásegíti Gawaint ahhoz, hogy azzá az emberré váljon, aki mindig is szeretett volna lenni. Ez persze nem megy könnyen, súlyos döntések, csábítások állítják válaszút elé a fiatal urat, ha nem figyel, hamar az életével fizethet. Az utolsó harmadban Lowery előhozza zavarba ejtő énjét és számos furcsa pillanatnak lehetünk tanúi. A zárás dialógusok nélküli jövőképe filmnyelvileg remekül helytáll, mégis hiányzott valami ahhoz, hogy teljes legyen a kép. Ezt a rendező is tudhatta, ugyanis megváltoztatta az eredeti történet befejezését, s nem is dönthetett volna jobban. Az epilógus megadja azt a keser­édes revelációt, melyre végig vágytunk és olyan keretet ad a mondának, ami sokkal jobban passzol a látottakhoz. Így teljesedik be Gawain sorsa és így hat a leginkább igazinak viszontagságos útja.

A Zöld lovag nem könnyen fogyasztható alkotás, sokaknak lesz vontatott és művészieskedő, de aki fogékony rá, az megtalálja a benne rejlő igazgyöngyöt. A külcsínre nem lehet panasz, a képi világ elképesztő, a hangulat magával ragadó és a színészek is remekelnek. A kimért, sokszor metaforikus cselekményvezetés már nagyobb falat, de az üzenet így is egyértelmű. Sir Gawain történetében előkerül a becsvágy, a szégyen­érzet, a könnyebb út kísértése, de mindezt körbeöleli egyetlen erény, mely minden lovag velejárója: a becsület. David Lowery pedig ezt egy olyan dark-fantasy köntösben meséli el, ahogy azt csak a legnagyobbak tudják.