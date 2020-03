Mintegy 660 ezer forintot gyűlt össze a Pusztinai Magyar Ház megsegítésére Keszthelyen

A múlt vasárnap táncos gálaműsort rendeztek a keszthelyi Balaton Színházban.

Az est során erdélyiek és csángók közösen mutatták be tánctudásukat: a jótékony célt is szolgáló rendezvényen fellépett a segesvári Kikerics Néptáncegyüttes, valamint a Pusztinai Magyar Ház által pártfogolt fiatalok is. A belépőjegyekből befolyt összeget a Pusztinai Magyar Ház javára ajánlották fel, egyúttal adományozásra is lehetőség nyílt, összesen 660 ezer forint gyűlt össze – olvasható a Keszthelyi Televízió honlapján.