Megtartotta éves bemutatóját a Csesztregi Színjátszókör

Szórakozni és szórakoztatni – e szókapcsolattal határozta meg ars poeticáját a Csesztregi Színjátszókör. Az immár 28. esztendeje megszakítás nélkül működő amatőr társulat szombaton tartotta éves bemutatóját.

A község művelődési házának színpadán a 11 taggal működő társulattól négy darabot láthatott a közönség, ezek szerzője Nóti Károly, Nádasi László és Lőrincz Miklós volt. A bemutatott művek közt akadtak párszereplős, rövid darabok, de közel félórásak is. A vendégszereplőkkel – a helyi általános iskola drámatagozatos növendékeivel, illetve Szmolicza Somával – kiegészítve így egész estés felhőtlen szórakozást nyújtottak a nézőknek.

– Az idei év kissé máshogy alakult, mint ahogy terveztük, három meghatározó tagunkat is nélkülözni kényszerültünk – mondta Bedő Róbert, a színjátszókör vezetője. – A tagok sokrétű elfoglaltsága miatt a hosszabb terjedelmű, komolyabb darabok helyett könnyebben játszható, rövidebb bohózatokat, komédiákat, kevesebb szereplőt igénylő humoros darabokat állítottunk színpadra. Bedő Róbert hozzátette, a közönség számára ez nem újdonság, évek óta ezzel a tematikával dolgoznak. Abban is bíznak, hogy a darabokat a környező településeken is be tudják mutatni, s erre már vannak is felkéréseik.