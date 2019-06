Megnyílt Zalaegerszegen a regionális gyermek és ifjúsági kézműves kiállítás

Szombaton nyílt meg a zalaegerszegi Keresztury VMK-ban a XIII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat nyugat-dunántúli regionális kiállítása.

A június 29-ig látogatható tárlatot Velkey Péter, az önkormányzat humánigazgatási osztályának vezetője nyitotta meg, a zsűri nevében pedig Csuti Tibor népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere értékelt.

Devecz Zsuzsa, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület szakmai munkatársa elmondta, három korosztályt szólít meg a kétévente meghirdetett pályázat. A gyerekek 6-tól 10, illetve 10-től 14 éves korig, a fiatalok pedig 15-től 25 éves korig nevezhetnek. Az ötletadó főszervező a Debreceni Művelődési Központ, a térségi kiállítások és a zsűrizés feladata pedig a népművészeti egyesületekre hárul, hét régióban. A helyi egyesület Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala pályázóit fogta össze.

– Harmincnégy pályázat érkezett, közte több csoportos, összesen 65 gyermek és fiatal adta be alkotásait – folytatja Devecz Zsuzsa. – A munkák zöme Zalából származik, hiszen egyesületünknek nagyon sok gyermek korú tagja van, leggyakrabban szüleik révén kerülnek sorainkba. Közösségi alkotással nevezett a novai általános iskola, illetve az Ady-iskola.

A zsűri valamennyi pályázót dicséretben részesítette, s a munkák túlnyomó részét tovább is juttatta az országos kiállításra, e mezőnyből is kiemelte azonban a nyolc legnívósabb kollekció készítőjét. A zalaegerszegi Bécs Mátét, aki szövött és nemezelt munkákkal jelentkezett; a zalakomári Téczely Krisztiánt, aki gyöngyös necc készítésében otthonos nagymamája jóvoltából; a dobronaki Szomi Szimónát és testvérét, Szomi Tattyánát, akik hímzéseikkel tűntek ki, az olaszfai, de a ZMNE-hez kötődő Kertész Rékát, aki ötvösmunkákkal nevezett; a győri Gerencsér Enikőt, akit szintén nagymamája vezetett be a kékfestés rejtelmeibe; továbbá Vesztergom Fannit (bőrtárgyak) és Bálló Bencét (fafaragás), akik a győri Kovács Margit AMI színeiben szerepeltek.

A legfiatalabb pályázó a 6 éves lesenceistvándi Péczel Nimród volt, aki két nővérével, Annával és Nórával közösen nevezett. Ők tojás írókázásban jeleskedtek.

Már az óvodában kedvet kaptak ehhez, hiszen írókázni tanította őket a zalahalápi Sulyokné Furján Andrea tojásfestő, óvodapedagógus, aki ugyancsak a ZMNE tagja.

– Néphagyományőrző óvodában dolgozom Tapolcán, ahol nem csak az írókázást, hanem a kosárfonást és a kertészkedést is kipróbálhatják a gyerekek. Minden olyasmit, ami annak idején a nagymama portáján természetes volt, de mára kezd feledésbe merülni. Sokkal egyszerűbb már gyermekkorban megszerettetni a népi kézművességet, mint később visszatanítani. Sok szülő és nagyszülő fogadta örömmel a kezdeményezést, mindenben támogatnak bennünket – mondja a zalai gyökerekkel rendelkező kézműves, akinek 16 éves fia ugyancsak írott tojásokkal nevezett a pályázatra.