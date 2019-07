Megjelenik Paczolay Ilona első verseskötete

Első verseskötetét jelenti meg hamarosan dr. Paczolay Ilona nyugalmazott orvos. A szerző gim­na­zistaként irodalomtanára ösztönzésére kezdett el verselni, hosszú évtizedek alatt hol nagyobb, hol kisebb intenzitással születtek írásai. 1982 óta él Lentiben, az írás mellett a városi rendezvényeket szavalataival is színesíti.

Dr. Paczolay Ilona megélt magasságokat, mélységeket, életútját versek is szegélyezik.

– Írásai, melyeket most a nyilvánosság elé tár, visszatükrözik érzéseit, gondolatait, bepillantást engednek a mindennapjaiba, mi pedig természetes kíváncsiságunknál fogva olvasgathatjuk őket – mondta el elöljáróban a kötetről Vogl Mária nyugalmazott pedagógus, aki a verseket kötetbe rendezte. – Találhatunk köztük például olyan gyöngyszemeket, mint a Plátói szerelem, az Egy karácsony vége vagy az Este – életalkony című, melyek olvasása után még tovább él bennünk a vers, s katartikus csenddel szeretnénk magunkat körülvenni, vagy szavalni támadna kedve az embernek közönség előtt, hogy másoknak is átadhassa azt az impulzust, ami tisztítja a lelket, s a jó alkotás mibenléte.

– A Hold lánya címet viselő kötet késői bemutatkozás a közönség előtt. A nagy magyar klasszikusok kétségkívül hatással voltak rám, szeretek tőlük és másoktól is olvasni – beszélt az irodalomhoz való kötődéséről a szerző. – Ez a kis kötetem az érthetőséget, az egyszerűséget, a jobbításra törekvést tükrözi. Tavaly megmutattam írásaimat dr. Bencze Lajos költő, irodalomtörténésznek és Vogl Mária tanárnőnek, mindketten azt mondták, hogy érdemes a nyilvánosság elé tárni a költeményeket. Máriával sokat dolgoztunk a versek javításán, melyek vegyes ihletésűek, a témák közt megtalálható a szerelem, vannak tájversek, vallásos témájúak, hazafias versek, illetve több a gyermekemnek, a barátoknak szól.

Dr. Paczolay Ilona verseiből több jóindulatú, segítőkész támogató, szponzor közreműködésével jelenhet meg a kötet, egyelőre 120 példányban.

A versek „képesítettek”, vagyis illusztrációk gazdagítják a kötetet, melybe mintegy 70 költeményt válogattak be.

– Egészen különleges esettel állunk szemben, amikor is 26 megihletett ember által több mint 50 megragadó kép született, s ez egész enciklopédiajellegűvé teszi a művet. A rajzeszközöket kiválóan kezelő illusztrátorok zöme a környékhez kötődő személy, akik közt van általános iskolás, sok gimnáziumi tanuló és az ő tanárnőjük, a rajzaiba a népi szimbolikát is beillesztő doktornő, több tucat kiállításon és számos könyvillusztráláson túl lévő sikeres képzőművész. A versek hangulatát remekül visszatükröző fotókkal is találkozhatunk a könyvben. Olyan fotókkal, melyeknek fiatal alkotója már több ízben kapott teret arra, hogy bemutatkozzon a széles nyilvánosság előtt. Az alkotók közt van szerb-magyar, szlovén és horvát állampolgár is. Másik oldalról az illusztrálás tekintetében a kötet szerzője, mint afféle mecénás is egzisztál, hiszen az ifjú alkotók számára óriási dolog ez a megjelenési, bemutatkozási lehetőség.

A kötet megjelenésének nagy helyi értéke van, a próbakötetnek is sikere van, Balás Endre nyugalmazott zenetanár például az egyik vallásos témájú vers megzenésítését tervezi, de mások is jelezték már, hogy a tervezett bemutatón elszavalnák kedvenc versüket.