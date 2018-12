Ne csak karácsonykor legyen szeretet az emberek szívében

Mintaadó nap a karácsony, de fontos lenne, hogy ne csak az ünnepek idején, hanem az év minden időszakában szeretet lakozzék a szívünkben, fogalmazott Csider Sándor költő és egyetemi tanár szombaton este, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár Irodalmi szalon című rendezvényén.

Csider Sándor e program keretében mutatta be legújabb, Karácsony éjjelén című kötetét, amely 64 karácsonyi témájú verset tartalmaz. Az első ciklus a téli tájat mutatja be, a következő a szeretet érzéséről szól, ezt követik a várakozás időszakának versei. A karácsonyi köszöntők fejezet versei akár képeslapokra is kerülhetnek, majd magáról az ünnepről szóló verseket kapunk a költőtől, illetve játékra is invitál bennünket Csider Sándor. A zárófejezetben pedig az ég felé fordulás verseit találjuk.

A könyvbemutatón Csider Sándor arról is beszélt, hogy Jézus gondolataival minden ember találkozik, azonban úgy lenne helyes élni az életünket, ha valóban követnénk is tanításait.

A rendezvényen Bischofné Hesinger Katalin, a házigazda intézmény művelődésszervezője – aki egyben a kötet illusztrátora is volt –, valamint a gitáron játszó Bischof András működött közre. Az író-olvasó találkozót megelőzően helyi alkotók, Salamon Edina, Kovács Judit, Májer Jenőné, Ódor Sándorné, Némethné Salamon Erzsébet és Molnár Imréné kézműves munkáiból nyílt kiállítás a művelődési központ előadótermében.

