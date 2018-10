Magyar zenét vittek három országba

Mozgalmasan telt az elmúlt időszak a Farkas Ferenc Ének­együttes életében. Három országot járt be a Zalai Príma díjjal (is) kitüntetett csapat.

A magyar kortárs kórusművek hazai és külföldi népszerűsítését tűzte ki célul évekkel ezelőtt a Farkas Ferenc Ének­együttes. Jártak már Vajdaságban, Toscanában, idén a budapesti koncertjüket követően meg sem álltak Felvidéktől Lengyelországig. A Nemzeti Kulturális Alap támogatta az együttes „misszióját”, emellett Nagykanizsa önkormányzata is hozzájárult anyagilag az augusztusi külföldi turnéhoz.

Baráth Yvette karnagy előrebocsátotta: nem csak nagykoncertekkel örvendeztették meg a közönséget külföldön, hanem flashmobokkal, rögtönzött előadásokkal is.

– A Felvidékre már régebben is szerettünk volna eljutni. Kapcsolatba kerültünk a dunaszerdahelyi Petőfi Baráti Társulással, akik sokat segítettek nekünk mindebben. Pozsonyban és Egyházkarcsán is felléptünk, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. A koncertek jól sikerültek: utóbbi helyszínen is egy hullámhosszra kerültünk a magyar ajkú közönséggel. Többen is mondták, mennyire örülnek, hogy nem régi, hagyományos kórusdarabokat hallhatnak, hanem új, magyar zeneműveket – mondta Baráth Yvette. Többek közt Magyari Zita, Farkas Ferenc, Tóth Péter, Horváth Márton Levente és Baráth Zoltán szerzeményeivel nyűgözték le a közönséget Felvidék után Csehországban is. Elismert művész is utazott a kórussal: Elek István szoprán szaxofonnal improvizált a kortárs művekhez.

– A Morva-karsztban, a Punkva-barlangban is volt flashmobunk – folytatta a kórus vezetője. – A barlang akusztikája kiváló, gyakran tartanak ott koncerteket. Magyar dalt énekeltünk, ahogy a lengyelországi wieliczkai sóbánya kápolnájában és Zakopane hegyeinél is. Ahol csak dalra fakadtunk, mindenütt megálltak az emberek meghallgatni bennünket. Ha úgy adódott, még tutajon is énekeltünk. Körutunk megkoronázásaként Krakkóban, a Visztula partján fekvő pálos templomban adtunk koncertet. Sosem felejtjük el az élményt.

Baráth Yvette elárulta: munkából, koncertekből az elkövetkezendő hónapokban sem lesz hiány. Hamarosan pedig újabb oldalát mutatja meg az énekegyüttes, amelyben a humor és a szórakoztatás nagy szerepet kap.