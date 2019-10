Magukat magyarnak valló fotográfusok „nemzetközti” seregszemléje Kanizsán

Zalai fotográfusok alkotásaiban is gyönyörködhetnek azok, akik megtekintik a Magyar Fotóművészek Világszövetségének XIX. Nemzetközti Magyar Fotószalon Pannon Régió Vándorkiállítását a Hevesi Sándor Művelődési Központban.

A világszövetség által meghirdetett „nemzetközti” fotószalon pályázatára hazánkban és határainkon túl élő, magukat magyarnak valló fotográfusok nevezhettek alkotásaikkal általános color-monochrom, II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásának 315. évfordulója, Kárpát-medencei magyar népcsoportok, természet és „játszunk” kategóriákban. A beküldött pályaműveket az Apáti-Tóth Sándor, Baghet Iskander és Szamódy Zsolt Olaf fotóművészek alkotta zsűri bírálta el. A Hevesi Sándor Művelődési Központ Ősze András galériájában megtekinthető tárlaton közel félszáz fotográfia látható, köztük zalai alkotóké.

– A Magyar Fotóművészek Világszövetsége fontos feladatának tartja az anyaországi és a határon túli magyar és magát magyarnak valló fotóművészek képviseletét, alkotásaik minél szélesebb körben, mind több helyen való bemutatását, munkáik révén a magyar fotókultúra nemzetközi elismertségének növelését – mutatta be az egyesületet Fekete Tamás, a szervezet alelnöke. – Szövetségünk 9 országból 180 tagot számlál és külön örömömre szolgál, hogy soraikban több kiváló kanizsai fotográfus is található. Munkáik, alkotásaik, elért pályázati eredményeik alapján nem csak a kanizsai fotókultúra jeles képviselői, hanem az egyre magasabb színvonalú magyar fotóművészet nemzetközi hirdetői is. Megjegyzem: a kanizsai fotósélet mindig is pezsgő és számottevő volt, ami az utóbbi időben tovább fokozódott. Az erősödő szakmaiság jól érzékelhető kiállított képeiken is.

A Kanizsa Fotóklub elnöke, Varga Szilárd elárulta: a világszövetségben 4+1, azaz 5 taggal képviseltetik magukat a fotóklubosok; a szövetség tagja dr. Simán László, Zágon László, Ujhelyi Zsolt és ő maga, valamint Eifert János fotóművész.

– A kiállításon a tagjaink közül Eifert Jánosnak (aki a Kanizsa Fotóklub tiszteletbeli tagja), dr. Simán Lászlónak, Ujhelyi Zsoltnak van kint fotográfiája, továbbá zalai fotósként Mészáros T. Lászlónak, illetve jómagamnak – mondta Varga Szilárd. – Azt gondolom, ez nem rossz eredmény, habár elmarad a várakozásainktól, mert volt már jobb. Dr. Simán Lászlónak kettő darab, drónnal készült fényképe látható, a többi fotóklubos alkotás aktfelvétel, amelyek avantgárd, modern és klasszicista stílusban készültek.

A tárlat november 4-ig tekinthető meg.