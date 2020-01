Mága Zoltán Lendván ad koncertet

A Liszt Ferenc-díjas Mága Zoltán ad koncertet február 15-én a határon túli kisvárosban. A hegedűművész Kárpát-medencei turnéja keretében lép fel a városi színház- és hangversenyteremben.

A többek között Magyar Arany Érdemkereszttel, Prima Primissima és Liszt Ferenc-díjjal is kitüntetett Mága Zoltán repertoárjában a hagyományos cigány népzene mellett a klasszikus zeneirodalom remekei, közismert dzsessz-sztenderdek, de a popzene gyöngyszemei is helyet kapnak.

A most 45 éves hegedűművész karrierje során az öt kontinens legrangosabb koncerttermeiben mutatta be a magyar zenei hagyományokat, miközben folyamatosan igyekszik a magyar közönség igényeit is kielégíteni.