Lélek-fények-mandalák – tárlat a Sóbarlangban

A zsúfolásig megtelt zalaegerszegi Eötvös utcai Sóbarlang Egészségközpontban, a legkisebb mandalás, a még általános iskolás Kámán-Tóth Kata hegedűjátékával és szavalatával nyílt meg pénteken este Kónya Zsuzsi és alkotótársainak mandala kiállítása.

A tárlatnak helyet adó Sóbarlang vezetője, Srágliné Gál Judit köszöntő szavait követően Horváthné Bencze Irén üvegfestő méltatta a közösség munkáját, az alkotók lelki egybetartozását, a színek és a fények világában való elmerülés gyógyító hatását. Nem véletlenül kapta a kiállítás a „Lélek-fények-mandalák” címet, hiszen, mint Bence Irén hangsúlyozta a csoda mindenkiben ott lapul. A képeiben mindenki önmagát adja, a festésükkel kilépnek egy kicsit rohanó, zaklatott világunkból, s amikor a születendő alkotásukra figyelnek, megélik önmaguk belső csendjét…

Ezúttal, Kónya Zsuzsi munkáin kívül, annak a 16 egyéni alkotónak, akik sokat dolgoznak együtt Zsuzsival, valamint a kávási mandala festő csoport tagjainak az elmúlt másfél éves munkáiból válogattak. A közösség ugyan folyamatosan változik, viszont kialakult egy olyan összeszokott társaság, akik egyénileg és csoportban is szívesen dolgoznak együtt. A most látható munkák is ezt tükrözik, a festőnapokon elsajátított technikák egyéni alkalmazását mutatják be, de az is lényeges, hogy minden alkotó hozzá tette a saját kreativitását is a tanultakhoz. Sokféleség jellemzi a mostani bemutatót, hiszen szakítva a csak kerek formavilággal, már nemcsak mandalák, hanem számos másmilyen kreatív munka is látható a falakon. A közösség együvé tartozását pedig azzal is jelezni kívánták, hogy a képek alatt nem tüntették fel külön-külön az alkotók nevét.

Az elmúlt évben és az idén is festettek többnapos alkotótáborokban, s a mandalázók köre is bővült. Ebben az évben alakult Fűzvölgyön és Gellénházán is szerveződik egy alkotócsapat, Nován pedig egyénileg születtek szép munkák. A kiállítás a Sóbarlang nyitvatartási idejében december 20-ig tekinthető meg.