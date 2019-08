Legújabb albuma anyagát mutatja be a The 69 Eyes

Fontos társadalmi kérdéseket feszeget új albumán a gótikus rockzenei színtér egyik alapzenekara, a finn The 69 Eyes. A magukat Helsinki vámpírjainak is nevező zenészek ősszel újra visszatérnek Magyarországra, hogy a szeptember 13-án megjelenő West End című dalait élőben is bemutassák itteni rajongóiknak.

A fennállása harmincéves jubileumát idén ünneplő, s eddig jobbára csak a szórakoztatással foglalkozó zenekar meglepő módon magyarázza az album címét. Az énekes Jyrky 69 szerint annak sem a Pet Shop Boys egykori, 1986-os slágeréhez, sem London azonos nevű, a brit főváros legnagyobb bevásárlónegyedéhez és szórakoztató központjához nincs köze. – A West End albumcím egy komor képet jelenít meg, amikor valami meghal, s jön helyette valami új – mondta az énekes. – Azt az érzést vetíti elénk, amikor változnunk kell, hogy életben maradjunk. Úgy érzem, hogy a bolygónk egyfajta fordulóponthoz ért. Közel van a nyugati világ, a nyugati társadalmi berendezkedés vége, s most az a kérdés, hogy mi történik azután. Az albumon szereplő dalok között található egy Cheyenna című szerzemény is, amely az énekes szerint a régi szellemlovas sztori új, modern feldolgozása, s az örök szabadság érzését hivatott közvetíteni. Várhatóan az új lemez egyik legnagyobb slágere lesz. A 11 dalos West End ugyanakkor további meglepetésekkel is szolgál, a lemezen ugyanis olyan vendégek szerepelnek majd, mint a szimfonikus black metal színtér legismertebb képviselője, a szintén misztikus témákat felvonultató brit Cradle Of Filth énekese, Dani Filth, a Wednesday 13 művésznév mögé rejtőző amerikai énekes, Joseph Michael Poole, valamint Alice Cooper lánya, Calico, aki a hazánkban tavaly első ízben fellépett Beastö Blancö énekesnője. A The 69 ennél jóval gyakoribb vendég Magyarországon, három évtizedes fennállásuk alatt már nyolc alkalommal adtak koncertet hazánkban, többségében fesztiválokon. Először 2002-ben a Szigeten, ahova még kétszer tértek viszsza. Utoljára ugyancsak egy fesztivál keretében, a 2018-as Rockmaratonon láthatták őket rajongóik, de klubkoncerteket is adtak már a magyar fővárosban, 2010-ben az azóta már bezárt WigWam Rock Clubban, 2016-ban pedig a Barba Negra Music Clubban. Az új albumuk anyagát ugyancsak az utóbbi helyen mutatják be magyar rajongóinak, a zenekar november 12-én lép fel a főváros egyik legkedveltebb koncerthelyszínén, ahol a hasonló stílusú német Lacrimas Profundere lesz a vendégük.