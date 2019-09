Számos legenda kering a Lendvahegyi Szentháromság-kápolnában található, természetes úton mumifikálódott holttest körül, ezek közül több is törökverő hősként, a lendvai várat védők kapitányaként említi az elhunytat. Más elbeszélések szerint gróf Hadik Andrásnak, Mária Terézia tábornagyának atyja nyugszik az üvegkoporsóban.

A két személyt valójában azonban csak névazonosság kötheti össze, hiszen Mária Terézia egykor Berlint is megsarcoló híres hadvezére, Hadik András 1710-ben született, így aztán édesapja nem lehet azonos azzal a Hadik Mihállyal, aki 1603-ban sikeresen védte Lendva várát a törökkel szemben. Többek között ezt az ellentmondást is igyekszik feloldani a Lendvai Galéria és Múzeum múlt héten megnyitott Legenda és valóság a Hadik-múmiáról című új időszakos tárlata, valamint az a hozzá kapcsolódó kötet, amely az intézmény által gondozott Lyndvamuseum című sorozat 14. számaként jelent meg. A kiállítás részben korabeli vagy reprodukciós tárgyak bemutatásával, továbbá a rendelkezésre álló dokumentumok, írott források feldolgozásával igyekszik lerántani a leplet Hadik Mihály személyéről.

– Minden birodalomnak, minden országnak, nemzetnek, vidéknek és városnak vannak hősei – mondta a kiállítás rendezője, a Galéria és Múzeum főmuzeológusa, dr. Lendvai Kepe Zoltán, aki egyben a kötet szerzője is. – Minden közösségnek kell, hogy legyen hőse, hiszen az, mint egy utódait védelmező atya vagy gyermekeit éltető, szerető és tápláló anya itt áll mögöttünk, képzeletbeli közelségben, hogy minden pillanatban védelmet és erőt adjon. Lendvának és vidékének legkedveltebb és legismertebb helyi hőse Hadik Mihály kapitány. Kultusza a XIX. század végén és a XX. század elején olyan méreteket öltött, hogy még a szentté avatása is felmerült.

A szentté avatást éppen Hadik viszonylag épen maradt holtteste miatt kezdeményezték az egykori Lendva-vidékiek, akik csodának tulajdonították a múmiát. Valójában persze az okozta konzerválását, hogy Hadik Mihályt annak idején a Lendvahegy mésztartalmú földjébe, egy ugyancsak meszes és huzatos kriptába temették el. A személyazonossága persze ezzel együtt is hosszú időn keresztül nyitott kérdés maradt, s csak a polgárosodás korában, a térség első helytörténetírója, Egyházasbüki Dervalics Kálmán munkásságának köszönhetően tisztázódott kiléte.

– A néphagyomány szerint Hadik Mihály kapitány az 1600-as évek eleji, sőt, egyesek szerint határozottan az 1603-as, az alsólendvai Bánffy Kristóf vezette török elleni csatározások legnagyobb hőse volt, akinek életéről és szerelméről, a törökkel való harcáról, haláláról és mumifikálódásáról számos történet, monda és legenda maradt fenn – magyarázza dr. Lendvai Kepe Zoltán. – Ezen történetek többségét be is mutatjuk a kiállítás kapcsán megjelent kötetben. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a Hadik-mondakör egyes szövegei Hadik Mihály kapitányt szent embernek minősítik, de a mumifikálódott holttestet ismertető számos korabeli írásban is van erre való utalás. A Hadik-múmiát a Lendva-vidéki nép tehát szentként tisztelte és nagy tiszteletben részesítette. Dervalics Kálmán XIX. századi megállapításai viszont egészen más magyarázatot szültek. Szerinte a Hadik-múmiát rejtő, egykoron megtalált koporsófedélen az 1733-as évszám állt, ami arra utal, hogy II. Hadik Mihálynak, azaz a híres Hadik András huszár-generális atyjának holtteste mumifikálódott természetes módon a kriptában lévő körülmények miatt.

Dr. Lendvai Kepe Zoltán hozzátette: II. Hadik Mihályról azt is tudjuk, hogy a fejét ért csatasebek folytán 1733-ban szélhűdésben hunyt el. Temetésén minden bizonnyal jelen volt fia, a későbbi tábornagy is. A tárlat rendezője azt is kiemelte: a Galéria és Múzeum Fő utcai bemutatótermében másfél hónapon át, azaz október 13-ig megtekinthető kiállítás nemcsak az elhunyt személyazonosságát tisztázza, de bemutatja korát, a múmia kapcsán keletkezett írásokat és vitákat, valamint a Felvidékről származó több­generációs katonafamília, a Hadik-család történetét is.

– A már Dervalics Kálmán által is a mi Hadikunknak nevezett személy, azaz II. Hadik Mihály 1679-ben született a felvidéki Párutcán – ismertette az adatokat dr. Lendvai Kepe Zoltán. – Anyját Jabloniczky Júliának hívták. Amikor a törökök Nyitra vármegyében mindenüket elpusztították, nagybátyjával együtt a Dunántúlra menekült. Előbb a Pálffy-, majd az Ebergény-ezredben volt írnok, ezután a Kollonich-, végül pedig a Nádasdy-ezred katonájaként Nyugat-Európában, a spanyol örökösödési háborúban harcolt. 1701-ben zászlós, 1705-ben hadnagy, 1709-ben kapitány lett. 1708-ban vette feleségül a luxemburgi, mások szerint elzászi származású Hardy Franciskát. Katonai érdemei okán 1720-ban III. Károlytól címeres nemesi oklevelet nyert.

Hadik Mihály és Hardy Franciska frigyének harmadik gyümölcse volt az 1711. október 16-án született András, a későbbi nevezetes huszártábornok. A tehetséges fiatalember előbb papi pályára készült, de otthagyta az iskolát, és a szélütéstől akkor már komolyan betegeskedő apja kérésére 1732-ben az éppen Lentiben állomásozó Dessewffy-huszárezrednél jelentkezett felvételre. A fiatal, intelligens és rendkívül tehetséges András gyorsan emelkedett a katonai ranglétrán, 1734-ben már kapitányi rangban szolgált. Mária Terézia uralkodása idején tovább nőtt a hírneve, dr. Lendvai Kepe Zoltán kutatásai szerint a fiatal tiszt katonai bátorságáról és leleményességéről több adoma is keringett. 1747-ben tábornokká léptették elé, majd miután 1757-ben világraszóló hadicsellel a Nagy Frigyes által uralt Poroszország fővárosát, Berlint is megsarcolta, a Habsburg Birodalom uralkodójától grófi címet is kapott, illetve a legmagasabb katonai ranggal tüntették ki, tábornaggyá léptették elő. Hadik András ezzel a legismertebb, világhírre szert tett magyar huszárrá vált.

Gróf Hadik Andrásnak élete folyamán sok köze már nem volt Lendvához vagy a térséghez. Emlékét őrzi ugyanakkor az általa a lendvai plébániatemplomnak adományozott díszes serleg, az úgynevezett Hadik-kehely, amely nemcsak a város egyik legjelentősebb tárgyi műemléke, de azt a feltevést is megerősíti, miszerint a Szentháromság-kápolnában valóban a generális atyja nyugszik. A Hadik-család idővel két ágra szakadt, az egyik viszonylag hamar kihalt, a másik pedig királyi engedéllyel Hadik-Barkóczyra változtatta nevét. Ez utóbbi tagjai közül többen is jeleskedtek a közügyekben, lelkészek, írók, katonatisztek, politikusok, diplomaták és tudósok is kerültek ki közülük.

– Hogy Hadik Mihály élete, mumifikálódott holtteste, valamint a hozzá fűződő történetek a lendvai polgároké s a Lendva-vidéké, ahhoz ma már kétség sem férhet – tette még hozzá dr. Lendvai Kepe Zoltán. – Ugyanakkor azt is valljuk, hogy egyedisége és különlegessége révén olyan néprajzi érték is egyben, amely az európai népi, szakrális és keresztény kultúrának a legbecsesebb részéhez tartozik. Történelmi érték, amely a közép-európai népek törekvéseivel kapcsolatos. Nemzeti érték, hiszen a magyarsághoz kötődik, a Hadik-mondakör pedig azt is bizonyítja, hogy őseink életének fontos eseményei és történelmünk jeles alakjai identitásképző erővel bírnak, amelyet a világmindenségben biztos fogódzóként tartunk meg, s adunk át utódainknak. A Hadik-múmia emellett kulturális érték, amely számos műalkotás ihletőjévé vált.