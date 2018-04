Kulturális rendezvényt szerveztek a fogyatékkal élőknek Lentiben

Nemzetiségi sokszínűség címmel szervezett kulturális rendezvényt főként fogyatékkal élőknek a helyi Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ.

Ez alkalommal a lenti, zalabaksai, tótszerdahelyi, zalaegerszegi fogyatékkal élőket gondozó intézményekből érkeztek a programra szereplők, illetve a szlovéniai Lendváról és a horvátországi Csáktornyáról is üdvözölhettek Lentiben csoportokat. Mellettük a társintézmények, több helyi iskola képviselői, köztük a zeneiskolások, valamint az óvodás és iskolás néptáncosok is részt vettek a műsorban. Versekkel, táncos-zenés produkciókkal és szórakoztató jelenetekkel léptek fel csoportok, illetve a szlovén és horvát vendégek bemutatót tartottak országuk nevezetességeiről is.

A program megnyitóján a szervező intézmény részéről Pozonec-Csoma Veronika köszöntötte a szépszámú vendéget, majd Drávecz Gyula, a város alpolgármestere szólt a megjelentekhez. Mint elmondta: az esemény célja, hogy elősegítsék a fogyatékkal élők jogainak szélesebb körű érvényesítését, hogy hatékony szerveződések születhessenek.