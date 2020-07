Különleges színfolttal gazdagodott a zalaegerszegi Kvártélyházi Nyár

Wolcsánszky Krisztián nagyon kedves ember, amit az is bizonyít, hogy sosem vesztette el gyermeki fantáziáját, játékos kedvét.

A meghatározó nagy cégeknek is dolgozó, a szegedi Tömörkény-gimnáziumban művészeti tagozaton tanuló, majd a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen diplomát szerző designer reklámgrafikus egy ideje a zalaegerszegi Kvártélyház Szabadtéri Színházzal is munkakapcsolatban áll, a színház vizuális megjelenéséért felel. A művészetének a „melléktermékét” Tompa Gábor ügyvezető javaslatára hozta el Zalaegerszegre, ezzel is színesítve az ez évi kvártélyházi szezont. Ugyanis az általa újragondolt, mézesmackókból összeállított tárlat várja a közönséget esténként.

Wolcsánszky Krisztián reklámgrafikus (aki 1996 óta alkot külföldi és hazai vállalatoknak marketing- és reklámanyagokat) úgynevezett mézesmackós – honeyteddybear – kollekciójáról van szó, amivel a műanyag méztároló flakonoknak adott új életet. A tárlókban mesefigurák, rajzfilmhősök, gyermek- és felnőtteknek szóló filmek szereplői elevenednek meg. Míg pár napja a megnyitó zajlott, Krisztián elmesélte, a sajátos magyar műanyag macikból személyesen ő fogyasztotta el a mézet a teaiváshoz. Gyűltek, gyűltek a számítógépe mellett, majd egyszer csak belelátott egy arcot, egy figurát. Filccel meg is rajzolta. És lám, szinte minden ismert figura engedelmeskedett, természetesen vették fel a mézesmackós akár Vuk, Grabovszky, a Kiss együttes, Mekk Elek vagy Darth Vader arcvonásait. Onnantól nem volt megállás. Százdarabosra tervezte a kollekciót, de a barátai azóta is gyűjtik neki a kiürült mézesflakonokat.

Természetesen emellett számtalan komoly grafikai feladat is elkészül a művész keze nyomán. Például ő tervezte meg a saját szülővárosa – két évvel ezelőtt ünnepelt – 300 éves fennállására megrendelt hivatalos logót, ami Törökszentmiklós jellegzetes épületeinek grafikus sorát ábrázolja, belekomponálva az Almásy-címerben szereplő bordó színt.